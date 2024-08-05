Дэвид Линч рассказал о тяжелом заболевании легких

По его словам, патология стала последствием многолетнего увлечения курением сигарет

05 августа 2024, 23:25, ИА Амител

Дэвид Линч / Фото: popularperson.info

Режиссер и актер Дэвид Линч признался, что болен эмфиземой легких. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на журнал Sight & Sound.

По его словам, болезнь стала последствием многолетнего увлечения курением сигарет. По словам режиссера, сейчас он не может ходить на большие расстояния из-за нехватки кислорода.

"Я так долго страдал от эмфиземы легких из-за курения, что вынужден жить дома, нравится мне это или нет. Для меня было бы очень плохо заболеть, даже простудой", – отметил кинематографист.

Линч считает, что больше не сможет снимать кино. Он не способен лично участвовать в съемках и будет делать это только удаленно. Сам он признается, что ему бы это не понравилось.