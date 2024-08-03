Метеопатов ждут непростые суббота и воскресенье

03 августа 2024, 06:55, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pixabay.com

Геомагнитная обстановка на Земле никак не придет в спокойное состояние. Уже в эти выходные планету накроет новая магнитная буря, следует из прогноза на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Рассказываем, насколько мощной будет эта магнитная буря и когда она закончится.

1 Будет ли 3 августа 2024 года магнитная буря? Судя по всему, да. В прогнозе указано, что в субботу, 3 августа, геомагнитные колебания достигнут "красной" зоны, что означает начало магнитной бури. Вероятность такого сценария весьма высока – 30%. Ожидается, что магнитосфера станет неспокойной после 18:00 по московскому времени.

2 Насколько мощной будет магнитная буря 3 августа? На пике мощность геомагнитных возмущений составит 6 баллов. Это средний уровень магнитной бури, который обозначается как G2. Впрочем, есть вероятность, что буря будет мощнее.

3 Какова вероятность, что на Землю обрушится сильный магнитный шторм? Вероятность сильного геомагнитного шторма оценивается в 30%.

4 Когда магнитная буря, начавшаяся 3 августа, закончится? Магнитная буря быстро не закончится. Согласно прогнозу, она продлится всю ночь и начнет утихать только 4 августа. Магнитосфера успокоится лишь после 09:00 утра по московскому времени.