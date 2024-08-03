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Геоудары все выходные. Какой будет магнитная буря 3 августа и когда она закончится?

Метеопатов ждут непростые суббота и воскресенье

03 августа 2024, 06:55, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pixabay.com
Солнечная активность / Фото: pixabay.com

Геомагнитная обстановка на Земле никак не придет в спокойное состояние. Уже в эти выходные планету накроет новая магнитная буря, следует из прогноза на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Рассказываем, насколько мощной будет эта магнитная буря и когда она закончится.

1

Будет ли 3 августа 2024 года магнитная буря?

Судя по всему, да. В прогнозе указано, что в субботу, 3 августа, геомагнитные колебания достигнут "красной" зоны, что означает начало магнитной бури.
Вероятность такого сценария весьма высока – 30%.
Ожидается, что магнитосфера станет неспокойной после 18:00 по московскому времени.
2

Насколько мощной будет магнитная буря 3 августа?

На пике мощность геомагнитных возмущений составит 6 баллов. Это средний уровень магнитной бури, который обозначается как G2.
Впрочем, есть вероятность, что буря будет мощнее.
3

Какова вероятность, что на Землю обрушится сильный магнитный шторм?

Вероятность сильного геомагнитного шторма оценивается в 30%.
4

Когда магнитная буря, начавшаяся 3 августа, закончится?

Магнитная буря быстро не закончится. Согласно прогнозу, она продлится всю ночь и начнет утихать только 4 августа. Магнитосфера успокоится лишь после 09:00 утра по московскому времени.
5

Как защитить себя от воздействия магнитных бурь?

Достаточно жить в правильном ритме: сон, питание и физическая активность. Кроме того, следует пить достаточное количество воды.
По словам врачей, этого хватит, чтобы чувствовать себя нормально даже во время магнитной бури. В конце концов, многие ученые считают, что проблема магнитных бурь слишком преувеличена.
Фото: кадр из фильма

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НОВОСТИОбщество
Гороскоп

Комментарии 7

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Элен без ребят

13:37:12 03-08-2024

"...сон, питание и физическая активность. Кроме того, следует пить достаточное количество воды"
хватит глупости писать- не работает это.
бури, в моем случае, роняют и без того низкое давление, до 80/50, можно только лежать тюленем и спать целый день, но работа не позволяет такого образа существования.
потому, режим зомби и вперед, работу работать, с нашатырем в кармане.

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Гость

17:44:16 03-08-2024

Элен без ребят (13:37:12 03-08-2024) "...сон, питание и физическая активность. Кроме того, следуе... Бухать меньше надо было, да и если уже за 40, то какая работа уже может быть? Таблетки и пфр, а ечли нет пенсии на помощь дптей расчитывать. А если нет детей, то смысл от вас? Демографию не поднимали так сдыхайте

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Гость

17:38:19 03-08-2024

Элен без ребят (13:37:12 03-08-2024) "...сон, питание и физическая активность. Кроме того, следуе... цепочку на шею одел стало лучше, можно и шапочку из фольги, но тогда люди не поймут. А на самом деле работает. Ещё чай на травах разжижающий кровь и бодрящий и боле мене жить можно.

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Гость

21:02:27 03-08-2024

Когда эти бури,я полуживой труп....а они почти всегда....живу лёжа...в бытовом плане одни проблемы..и приувеличений никаких нет.....

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Ната

02:07:53 04-08-2024

Пишут в другой статье, что магнитная буря будет 4 августа, тут про 3 августа. Господа учёные, определитесь уже, телескопы разные что-ли?

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Helen Г.

07:57:47 04-08-2024

Помню, в самом начале 90-х стали публиковать в газетах, когда будут магнитные бури. Многие взрослые, и даже дети поняли, что в эти дни им тяжело. Но детей, к примеру, школьников, взрослые подозревали в обмане- лишь бы школу пропустить.))) А вот мой сын был ещё грудничком, говорить и врать не умел- и я по его поведению заметила, что магнитные бури на него действуют! Старалась считаться с этим, учитывать его состояние, пока подрастал.

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Гость

17:26:46 04-08-2024

спите ноги на север, по магнит. оси, полегче будет

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