Геоудары все выходные. Какой будет магнитная буря 3 августа и когда она закончится?
Метеопатов ждут непростые суббота и воскресенье
03 августа 2024, 06:55, ИА Амител
Солнечная активность / Фото: pixabay.com
Геомагнитная обстановка на Земле никак не придет в спокойное состояние. Уже в эти выходные планету накроет новая магнитная буря, следует из прогноза на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Рассказываем, насколько мощной будет эта магнитная буря и когда она закончится.
1
Будет ли 3 августа 2024 года магнитная буря?
Судя по всему, да. В прогнозе указано, что в субботу, 3 августа, геомагнитные колебания достигнут "красной" зоны, что означает начало магнитной бури.
Вероятность такого сценария весьма высока – 30%.
Ожидается, что магнитосфера станет неспокойной после 18:00 по московскому времени.
2
Насколько мощной будет магнитная буря 3 августа?
На пике мощность геомагнитных возмущений составит 6 баллов. Это средний уровень магнитной бури, который обозначается как G2.
Впрочем, есть вероятность, что буря будет мощнее.
3
Какова вероятность, что на Землю обрушится сильный магнитный шторм?
Вероятность сильного геомагнитного шторма оценивается в 30%.
4
Когда магнитная буря, начавшаяся 3 августа, закончится?
Магнитная буря быстро не закончится. Согласно прогнозу, она продлится всю ночь и начнет утихать только 4 августа. Магнитосфера успокоится лишь после 09:00 утра по московскому времени.
5
Как защитить себя от воздействия магнитных бурь?
Достаточно жить в правильном ритме: сон, питание и физическая активность. Кроме того, следует пить достаточное количество воды.
По словам врачей, этого хватит, чтобы чувствовать себя нормально даже во время магнитной бури. В конце концов, многие ученые считают, что проблема магнитных бурь слишком преувеличена.
13:37:12 03-08-2024
"...сон, питание и физическая активность. Кроме того, следует пить достаточное количество воды"
хватит глупости писать- не работает это.
бури, в моем случае, роняют и без того низкое давление, до 80/50, можно только лежать тюленем и спать целый день, но работа не позволяет такого образа существования.
потому, режим зомби и вперед, работу работать, с нашатырем в кармане.
17:44:16 03-08-2024
Элен без ребят (13:37:12 03-08-2024) "...сон, питание и физическая активность. Кроме того, следуе... Бухать меньше надо было, да и если уже за 40, то какая работа уже может быть? Таблетки и пфр, а ечли нет пенсии на помощь дптей расчитывать. А если нет детей, то смысл от вас? Демографию не поднимали так сдыхайте
17:38:19 03-08-2024
Элен без ребят (13:37:12 03-08-2024) "...сон, питание и физическая активность. Кроме того, следуе... цепочку на шею одел стало лучше, можно и шапочку из фольги, но тогда люди не поймут. А на самом деле работает. Ещё чай на травах разжижающий кровь и бодрящий и боле мене жить можно.
21:02:27 03-08-2024
Когда эти бури,я полуживой труп....а они почти всегда....живу лёжа...в бытовом плане одни проблемы..и приувеличений никаких нет.....
02:07:53 04-08-2024
Пишут в другой статье, что магнитная буря будет 4 августа, тут про 3 августа. Господа учёные, определитесь уже, телескопы разные что-ли?
07:57:47 04-08-2024
Помню, в самом начале 90-х стали публиковать в газетах, когда будут магнитные бури. Многие взрослые, и даже дети поняли, что в эти дни им тяжело. Но детей, к примеру, школьников, взрослые подозревали в обмане- лишь бы школу пропустить.))) А вот мой сын был ещё грудничком, говорить и врать не умел- и я по его поведению заметила, что магнитные бури на него действуют! Старалась считаться с этим, учитывать его состояние, пока подрастал.
17:26:46 04-08-2024
спите ноги на север, по магнит. оси, полегче будет