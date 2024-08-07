Герасимов: операция в Курской области будет завершена разгромом противника
Потери противника достигли 315 человек, уничтожено 54 единицы бронетехники
07 августа 2024, 21:21, ИА Амител
Операция против формирований ВСУ, которые атаковали Курскую область, завершится их разгромом и выходом российских сил на госграницу РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Герасимова, в 05:30 6 августа подразделения украинской армии численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджинского района. Продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено.
"Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее ста убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков", – добавил глава Генштаба.
Он заявил, что боевые действия закончатся разгромом украинских войск.
21:33:58 07-08-2024
У Герасимова, молодцы. Снова без потерь
21:45:49 07-08-2024
у Герасимова такое глупое выражение лица было, когда спросили где была разведка ? ФСБ и Росгвардия отвечает за границу! У нас она есть?
06:09:51 08-08-2024
Соединения такого масштаба должны уничтожаться до границы. Как 54 единицы бронетехники могли быть незамеченными?
09:02:48 08-08-2024
Погодите, вчера их было вроде 300?
10:51:03 08-08-2024
Гость (09:02:48 08-08-2024) Погодите, вчера их было вроде 300? ... Трудно догадаться, что еще перешли из Сумской обл?
10:59:26 08-08-2024
- "Уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков", – добавил глава Генштаба." ---У страха глаза велик, а если по правде?
10:57:13 21-08-2024
Главный у всех вопрос: Когда?