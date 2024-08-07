Герасимов: операция в Курской области будет завершена разгромом противника

Потери противника достигли 315 человек, уничтожено 54 единицы бронетехники

07 августа 2024, 21:21, ИА Амител

Валерий Герасимов / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Операция против формирований ВСУ, которые атаковали Курскую область, завершится их разгромом и выходом российских сил на госграницу РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Герасимова, в 05:30 6 августа подразделения украинской армии численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджинского района. Продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено.

"Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее ста убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков", – добавил глава Генштаба.

Он заявил, что боевые действия закончатся разгромом украинских войск.