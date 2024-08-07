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Герасимов: операция в Курской области будет завершена разгромом противника

Потери противника достигли 315 человек, уничтожено 54 единицы бронетехники

07 августа 2024, 21:21, ИА Амител

Валерий Герасимов / Фото: пресс-служба Минобороны РФ
Валерий Герасимов / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Операция против формирований ВСУ, которые атаковали Курскую область, завершится их разгромом и выходом российских сил на госграницу РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Герасимова, в 05:30 6 августа подразделения украинской армии численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджинского района. Продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено.

"Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее ста убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков", – добавил глава Генштаба.

Он заявил, что боевые действия закончатся разгромом украинских войск.

Происшествия спецоперация Курская область
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Комментарии 7

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Гость

21:33:58 07-08-2024

У Герасимова, молодцы. Снова без потерь

  10 Нравится
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Гость

21:45:49 07-08-2024

у Герасимова такое глупое выражение лица было, когда спросили где была разведка ? ФСБ и Росгвардия отвечает за границу! У нас она есть?

  16 Нравится
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Гость

06:09:51 08-08-2024

Соединения такого масштаба должны уничтожаться до границы. Как 54 единицы бронетехники могли быть незамеченными?

  13 Нравится
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Гость

09:02:48 08-08-2024

Погодите, вчера их было вроде 300?

  6 Нравится
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Гость

10:51:03 08-08-2024

Гость (09:02:48 08-08-2024) Погодите, вчера их было вроде 300? ... Трудно догадаться, что еще перешли из Сумской обл?

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Гость

10:59:26 08-08-2024

- "Уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков", – добавил глава Генштаба." ---У страха глаза велик, а если по правде?

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Гость

10:57:13 21-08-2024

Главный у всех вопрос: Когда?

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