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Германия может выбыть из тройки сильнейших экономик мира к 2026 году

Британские эксперты считают, что такой сценарий возможен из-за зависимости ФРГ от российских энергоносителей и санкций против РФ

27 декабря 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Германия может лишиться статуса третьей экономики мира к 2026 году, пишет Times.

Аналитики британского Центра экономических и бизнес-исследований указали на высокую зависимость ФРГ от российских энергоносителей и антироссийские санкции. Все это плохо сказывается на экономике страны.

Эксперты считают, что уже через год Германию обгонит Япония, а к 2027-му Берлин и вовсе рискует опуститься на пятую строчку, уступив Индии.

Первые два места тем временем по-прежнему останутся у США и Китая.

Экономика Германия

Комментарии 4

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Гость

09:33:16 27-12-2023

а к 2027-му Берлин и вовсе рискует опуститься на пятую строчку, уступив Индии --- если к 2027-му что нибудь не случиться

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Гость

10:38:25 27-12-2023

Это следствие "продуманной политики" верчения задом перед пиндосами.

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Гость

10:44:27 27-12-2023

Надо думать их место займем мы.

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Гость

06:50:05 28-12-2023

ЭКОНОМИКА -и; ж. [от греч. oikonomikē — искусство ведения хозяйства, домоводство] Сомнительно , что будут в Германии изменения в этом , до снижения уровня домоводства , ниже третьей строки .

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