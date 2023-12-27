Германия может выбыть из тройки сильнейших экономик мира к 2026 году

Британские эксперты считают, что такой сценарий возможен из-за зависимости ФРГ от российских энергоносителей и санкций против РФ

27 декабря 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Германия может лишиться статуса третьей экономики мира к 2026 году, пишет Times.

Аналитики британского Центра экономических и бизнес-исследований указали на высокую зависимость ФРГ от российских энергоносителей и антироссийские санкции. Все это плохо сказывается на экономике страны.

Эксперты считают, что уже через год Германию обгонит Япония, а к 2027-му Берлин и вовсе рискует опуститься на пятую строчку, уступив Индии.

Первые два места тем временем по-прежнему останутся у США и Китая.