Германия может выбыть из тройки сильнейших экономик мира к 2026 году
Британские эксперты считают, что такой сценарий возможен из-за зависимости ФРГ от российских энергоносителей и санкций против РФ
27 декабря 2023, 09:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Германия может лишиться статуса третьей экономики мира к 2026 году, пишет Times.
Аналитики британского Центра экономических и бизнес-исследований указали на высокую зависимость ФРГ от российских энергоносителей и антироссийские санкции. Все это плохо сказывается на экономике страны.
Эксперты считают, что уже через год Германию обгонит Япония, а к 2027-му Берлин и вовсе рискует опуститься на пятую строчку, уступив Индии.
Первые два места тем временем по-прежнему останутся у США и Китая.
09:33:16 27-12-2023
а к 2027-му Берлин и вовсе рискует опуститься на пятую строчку, уступив Индии --- если к 2027-му что нибудь не случиться
10:38:25 27-12-2023
Это следствие "продуманной политики" верчения задом перед пиндосами.
10:44:27 27-12-2023
Надо думать их место займем мы.
06:50:05 28-12-2023
ЭКОНОМИКА -и; ж. [от греч. oikonomikē — искусство ведения хозяйства, домоводство] Сомнительно , что будут в Германии изменения в этом , до снижения уровня домоводства , ниже третьей строки .