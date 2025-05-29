Германия выделит Украине первые дальнобойные системы через несколько недель
Подобные системы вооружения уже есть у Киева
29 мая 2025, 06:50, ИА Амител
Немецкий флаг / Фото: unsplash.com / Maheshkumar Painam
Киев через несколько недель получит первые дальнобойные системы, профинансированные Берлином. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило Минобороны ФРГ по итогам встречи главы ведомства Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова.
Ведомство утверждает, что системы вооружения "уже скоро" появятся в распоряжении Вооруженных сил Украины.
"Поскольку они уже состоят на вооружении у Вооруженных сил Украины, никакой дополнительной подготовки не требуется", – говорится в заявлении.
При этом в ведомстве не уточнили, какие именно типы вооружений передали Украине.
07:04:28 29-05-2025
Ну вот и допереговаривался бывший министр культуры и отдыха...
09:49:22 29-05-2025
Гость (07:04:28 29-05-2025) Ну вот и допереговаривался бывший министр культуры и отдыха.... Тебя бы переговорщиком-все бы сдал.
07:46:18 29-05-2025
Переговоры с террористами не ведём.
08:09:07 29-05-2025
А что разве так тяжело отследить нахождение этих систем и уничтожить высокоточным,гиперзвуковым оружием?
08:27:41 29-05-2025
гость (08:09:07 29-05-2025) А что разве так тяжело отследить нахождение этих систем и ун... Вы не понимаете, это же бизнес, а не война. Так что не мешайте бизнесу.
08:31:01 29-05-2025
будем бить аккуратно,но больно.берегись хохлы орешками накормим
09:47:22 29-05-2025
Чак Норрис (08:31:01 29-05-2025) будем бить аккуратно,но больно.берегись хохлы орешками накор... Бандеровцы занервничали и заминусовали.
08:55:21 29-05-2025
Нащему уважаемому пожилому руководству военочальников уже пора разбомбить всю эту хунту .Нет ну что это такое уже в Москву летят птички а говорят что все заводы у хохлов того.Нет ребята все не так как надо.
09:55:20 29-05-2025
"Поскольку они уже состоят на вооружении у Вооруженных сил Украины..." следовательно готовятся их применить
10:40:40 29-05-2025
ППШариков (09:55:20 29-05-2025) "Поскольку они уже состоят на вооружении у Вооруженных сил У... Страна наша бескрайняя, на всею ПВО не хватит, а шапками их не закидаешь.
12:19:33 29-05-2025
Будет оптимистично, если этими ракетами по Москве забоятся бить