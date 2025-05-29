Германия выделит Украине первые дальнобойные системы через несколько недель

Подобные системы вооружения уже есть у Киева

29 мая 2025, 06:50, ИА Амител

Немецкий флаг / Фото: unsplash.com / Maheshkumar Painam

Киев через несколько недель получит первые дальнобойные системы, профинансированные Берлином. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило Минобороны ФРГ по итогам встречи главы ведомства Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова.

Ведомство утверждает, что системы вооружения "уже скоро" появятся в распоряжении Вооруженных сил Украины.

"Поскольку они уже состоят на вооружении у Вооруженных сил Украины, никакой дополнительной подготовки не требуется", – говорится в заявлении.

При этом в ведомстве не уточнили, какие именно типы вооружений передали Украине.