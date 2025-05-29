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Германия выделит Украине первые дальнобойные системы через несколько недель

Подобные системы вооружения уже есть у Киева

29 мая 2025, 06:50, ИА Амител

Немецкий флаг / Фото: unsplash.com / Maheshkumar Painam
Немецкий флаг / Фото: unsplash.com / Maheshkumar Painam

Киев через несколько недель получит первые дальнобойные системы, профинансированные Берлином. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило Минобороны ФРГ по итогам встречи главы ведомства Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова.

Ведомство утверждает, что системы вооружения "уже скоро" появятся в распоряжении Вооруженных сил Украины.

"Поскольку они уже состоят на вооружении у Вооруженных сил Украины, никакой дополнительной подготовки не требуется", – говорится в заявлении.

При этом в ведомстве не уточнили, какие именно типы вооружений передали Украине.

Политика украина Германия

Комментарии 11

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Гость

07:04:28 29-05-2025

Ну вот и допереговаривался бывший министр культуры и отдыха...

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Гость

09:49:22 29-05-2025

Гость (07:04:28 29-05-2025) Ну вот и допереговаривался бывший министр культуры и отдыха.... Тебя бы переговорщиком-все бы сдал.

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Гость

07:46:18 29-05-2025

Переговоры с террористами не ведём.

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гость

08:09:07 29-05-2025

А что разве так тяжело отследить нахождение этих систем и уничтожить высокоточным,гиперзвуковым оружием?

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Гость

08:27:41 29-05-2025

гость (08:09:07 29-05-2025) А что разве так тяжело отследить нахождение этих систем и ун... Вы не понимаете, это же бизнес, а не война. Так что не мешайте бизнесу.

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Чак Норрис

08:31:01 29-05-2025

будем бить аккуратно,но больно.берегись хохлы орешками накормим

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Гость

09:47:22 29-05-2025

Чак Норрис (08:31:01 29-05-2025) будем бить аккуратно,но больно.берегись хохлы орешками накор... Бандеровцы занервничали и заминусовали.

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Гость

08:55:21 29-05-2025

Нащему уважаемому пожилому руководству военочальников уже пора разбомбить всю эту хунту .Нет ну что это такое уже в Москву летят птички а говорят что все заводы у хохлов того.Нет ребята все не так как надо.

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ППШариков

09:55:20 29-05-2025

"Поскольку они уже состоят на вооружении у Вооруженных сил Украины..." следовательно готовятся их применить

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Гость

10:40:40 29-05-2025

ППШариков (09:55:20 29-05-2025) "Поскольку они уже состоят на вооружении у Вооруженных сил У... Страна наша бескрайняя, на всею ПВО не хватит, а шапками их не закидаешь.

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Гость

12:19:33 29-05-2025

Будет оптимистично, если этими ракетами по Москве забоятся бить

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