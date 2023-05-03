Герои на машинах и в соцсетях: как принять участие в "Бессмертном полку" на Алтае

В этом году традиционного очного шествия не будет, однако на выбор у жителей Алтайского края есть несколько способов почтить своих родственников

03 мая 2023, 13:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

В 2023 году в Алтайском крае не будет проходить шествие "Бессмертного полка" в очном формате. Однако жители региона могут почтить память героев Великой Отечественной войны и в других форматах.

Бессмертный полк на автомобиле

Один из вариантов участия в акции – размещение на авто снимков участников войны и тружеников тыла в специальной рамке. Принять участие в мероприятии можно распечатав фото ветерана, написав ФИО и краткую информацию о нём. Эмблемой "Бессмертного полка" является Красная звезда c вписанным в неё образом Георгия Победоносца. Кроме того, можно использовать конструктор на сайте "Бессмертного полка".

Размещать портрет нужно так, чтобы для водителя не создавалось помех обзору. Кроме того, в ГИБДД пообещали не штрафовать водителей, на автомобилях которых будет размещены фотографии. Желательно поддерживать машину в чистом виде во время участия в акции.

Портрет на одежде

Ещё один вариант участия – размещение портрета ветерана на одежде. Для этого необходимо распечатать фото и имя героя, прикрепить на предмет гардероба. Желательно размещать её на такой одежде, которую можно надеть поверх вне зависимости от погоды.

Также один из вариантов участия в акции – "Портрет героя на сердце". Для этого необходимо распечатать портрет в формате А5, заламинировать и повесить на ленту через два отверстия.

Бессмертный полк в социальных сетях

Российское движение детей и молодёжи "Движение первых" проведёт акцию в социальных сетях. Для участия в ней нужно выкладывать истории героев на личных страницах в соцсетях с хештегом #мойБессмертный полк. Эти истории "Бессмертный полк России" разместит на своих интернет-ресурсах в течение года.

Также в День Победы предлагается заменить аватары личных страниц в социальных сетях портретами героев своих семей. Оформить их можно с помощью онлайн-конструктора на сайте "Бессмертного полка России".

Также на сайте "Бессмертного полка" покажут видеоряд с портретами и данными героев, которые загрузили в базу ветеранов на интернет-ресурсе до 30 апреля 2023 года. После прохождения модерации фотографию героя и имя разместят в панно. В День Победы каждый пользователь сможет найти своего ветерана в видеопотоке, набрав его фамилию, имя и отчество в поисковой строке.