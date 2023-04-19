МВД пообещало не штрафовать за портреты ветеранов на машинах в День Победы

Наличие изображения не будет рассматриваться как административное правонарушение

19 апреля 2023, 17:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За портреты ветеранов "Бессмертного полка" штрафовать не будут. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Представители ведомства рассказали о том, что наличие изображения на автомобиле не будет рассматриваться как правонарушение, а значит, за это не последует наказание.

"Помимо самого портрета, допускается размещение фото орденов и медалей ветерана, а также истории его подвига, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле", – сказано в сообщении.

Напомним, что акция "Бессмертный полк" в 2023 году не будет проходить в очном формате.