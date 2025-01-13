Герой мема "Плохо-плохо, неважно" из Алтайского края хочет стать телеведущим

Дальнобойщик Владимир навсегда отказался от попыток найти любовь

13 января 2025, 18:00, ИА Амител

42-летний дальнобойщик Владимир, ставший известным благодаря мему "Плохо-плохо, неважно", родом из Алтайского края, но уже давно живет в Москве. Об этом сообщает Shot.

Владимир рассказал журналистам, что решил навсегда отказаться от попыток найти любовь и сосредоточился на своих увлечениях. Фраза, сказанная им на шоу "Давай поженимся" в 2018 году, неожиданно завирусилась только в конце 2024 года.

В выпуске "Давай поженимся" Владимир получил отказ от одной из претенденток на замужество и отреагировал словами "Плохо. Плохо-плохо, неважно. Дела у меня очень плохие". Его реакция показалась пользователям интернета колоритной, поэтому отрывок стали использовать в мемах.

За 14 лет работы дальнобойщиком Владимир увлекся путешествиями на большегрузных тягачах. Сейчас мужчина собирает собственный седельный тягач Scania R420, чтобы в будущем использовать его для заработка. Владимир мечтает приобрести учебно-тренажерный комплекс для подготовки локомотивных бригад, стоимость которого около 6 миллионов рублей.

Помимо работы и хобби, Владимир поделился своими мечтами: он хотел бы встретиться с президентом и попробовать себя в роли телеведущего. Владимир желает вести познавательные программы – он увлекается автомобилями, астрономией, путешествиями.