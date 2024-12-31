Педро-Педро, чилл гай, "Бу! Испугался?" Главные мемы 2024 года

Над чем мы смеялись в уходящем году

31 декабря 2024, 08:20, ИА Амител

Мем "Педро, Педро, Педро" / Скриншот ролика

2024 год подарил нам множество новых мемов, которые быстро разлетелись по Сети и стали частью нашей повседневной жизни. Давайте вспомним самые яркие и запоминающиеся из них.

Грустный хомяк – это интернет-мем, представляющий собой изображение хомяка с большими, грустными глазами. Этот простой, но эффективный образ стал символом печали, разочарования и одиночества.

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч стал настоящей интернет-сенсацией после Олимпийских игр 2024 года в Париже. 51-летний спортсмен завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета, но запомнился зрителям не только своим спортивным достижением, но и необычным расслабленным видом.

Николай Василенко, ростовский предприниматель, прославился в 2024 году благодаря своим коротким видеороликам, которые стали вирусными в социальных сетях. Его позитивный настрой, широкая улыбка и философские размышления о жизни покорили сердца миллионов пользователей.

Мем "Молчать, сейчас говорит..." (или его вариации) стал невероятно популярен в русскоязычном интернете. Его суть заключается в том, что на картинке или видео изображен человек, который прерывает разговор или действие, чтобы сообщить что-то важное. При этом он произносит фразу "Молчать, сейчас говорит..."

Мем с двумя стульями, на которых сидел Павел Дуров во время интервью Такеру Карлсону, стал одним из самых обсуждаемых явлений в русскоязычном интернете в 2024 году. На этих стульях были изображены достаточно откровенные рисунки, вызывающие ассоциации с тюремной тематикой. Это породило множество шуток, теорий и мемов.

Мем "Бу! Испугался? Не бойся, я друг..."

Этот мем, изображающий жутковатого кота с большими глазами и пугающей улыбкой, произносящего фразу: "Бу! Испугался? Не бойся, я друг, я тебя не обижу...", стал настоящим интернет-феноменом в конце 2024 года. Корни этого мема уходят в американское комедийное шоу TV Funhouse, которое транслировалось на канале Comedy Central.

Чилл-гай (Chill Guy) – это вирусный интернет-мем, представляющий собой изображение антропоморфной собаки в повседневной одежде, которая излучает спокойствие и беззаботность. Этот персонаж стал символом расслабленного образа жизни и позитивного отношения к жизни.

Мем "Педро Педро Педро" – вирусный интернет-ролик, где енот энергично танцует в кружочке под одноименную мелодичную песню. Этот простой, но невероятно позитивный контент быстро завоевал сердца миллионов пользователей по всему миру.