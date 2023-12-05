Гибридное ОСАГО предложили ввести в России для необычных случаев

Новый вид страхования позволит покрыть ущерб, когда, например, в автомобиль врезался курьер на самокате

05 декабря 2023, 16:51, ИА Амител

Страхование авто / Фото: wirestock / Freepik

В Центробанке по инициативе депутатов Госдумы прорабатывают идею введения нового вида страхования, рассказал "Парламентской газете" один из авторов предложения Ярослав Нилов.

Нилов отметил, что в системе страхования водителей необходимо много чего изменить, поскольку автолюбители​ запросто могут попасть в ситуацию, когда им не компенсируют ущерб.

Например, если​ у виновника не оказалось​ полиса, он скрылся с места аварии или​ на машину упала​ сосулька, или в нее въехал доставщик пиццы на прокатном самокате или велосипеде. А если виновник иностранец, то с него почти невозможно взыскать ущерб.

"Поэтому я предложил сделать, можно сказать, гибридный ОСАГО, когда, кроме своей автогражданской ответственности, человек получит право​ застраховать себя от подобных рисков. Это было бы, по сути, ОСАГО с элементами каско. Страховая все сделала бы, а​ уже​ потом взыскивала​ ущерб с виновника", – рассказал депутат ГД.​

Он подчеркнул, что такой гибридный ОСАГО будет стоить дороже, чем традиционный​, но дешевле, чем каско, куда входит покрытие любого ущерба, причиненного автомобилю, независимо от того, кто его нанес.​

Планируется, что водитель сам будет выбирать, надо ли ему это и от чего именно ему застраховаться.