Гибридное ОСАГО предложили ввести в России для необычных случаев
Новый вид страхования позволит покрыть ущерб, когда, например, в автомобиль врезался курьер на самокате
05 декабря 2023, 16:51, ИА Амител
В Центробанке по инициативе депутатов Госдумы прорабатывают идею введения нового вида страхования, рассказал "Парламентской газете" один из авторов предложения Ярослав Нилов.
Нилов отметил, что в системе страхования водителей необходимо много чего изменить, поскольку автолюбители запросто могут попасть в ситуацию, когда им не компенсируют ущерб.
Например, если у виновника не оказалось полиса, он скрылся с места аварии или на машину упала сосулька, или в нее въехал доставщик пиццы на прокатном самокате или велосипеде. А если виновник иностранец, то с него почти невозможно взыскать ущерб.
"Поэтому я предложил сделать, можно сказать, гибридный ОСАГО, когда, кроме своей автогражданской ответственности, человек получит право застраховать себя от подобных рисков. Это было бы, по сути, ОСАГО с элементами каско. Страховая все сделала бы, а уже потом взыскивала ущерб с виновника", – рассказал депутат ГД.
Он подчеркнул, что такой гибридный ОСАГО будет стоить дороже, чем традиционный, но дешевле, чем каско, куда входит покрытие любого ущерба, причиненного автомобилю, независимо от того, кто его нанес.
Планируется, что водитель сам будет выбирать, надо ли ему это и от чего именно ему застраховаться.
17:45:14 05-12-2023
В заснеженной деревне, доставщик пиццы на велосипеде, ну и юмор у ОСАГОвцев.
00:50:47 06-12-2023
нафиг все осаги,сделайте нормальную страховку на автомобиль,независимо кто виновник.специально калечить свою машину ради страховки никто не будет,а подставщики-головная боль страховщиков и полиции.