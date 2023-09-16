Рассказываем, какой суммы будут достигать санкции

16 сентября 2023, 10:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Периодически многие водители сталкиваются с проблемами при оформлении полисов ОСАГО: внезапно "заканчиваются бланки", "зависает программа" и находится много других причин, из-за которых получить "автогражданку" нельзя. Дело в том, что многие компании неохотно оформляют ОСАГО на старые авто или слишком молодых водителей. В Совфеде решили, что этот беспредел страховщиков нужно остановить и разработали новый закон. В чем его суть, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

За что хотят штрафовать страховые компании?

Одна из самых главных проблем, с которой сталкиваются водители при оформлении полиса ОСАГО, – это технические неполадки на сайте страховой компании. То есть изначально интернет-ресурс может прогружаться, а когда человек вносит свои данные и транспортного средства, неожиданно происходит сбой. Дело в том, что компании с большой неохотой оформляют "автогражданку", как они называют, на "убыточную категорию". В нее входят пожилые водители, а также с маленьким стажем вождения, таксисты и мотоциклисты, владельцы автомобилей, которым перевалило за 20 лет.

Однако за такие "шалости" скоро можно будет поплатиться, причем в прямом смысле. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает ввести штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей – для юридических за сбои в работе официальных сайтов страховых компаний. Сенатор разработал законопроект, который предполагает внесение в КоАП РФ новых составов правонарушений за уклонение от оформления полиса ОСАГО, пишет газета "Известия".

Проблема настолько серьезная, что даже решили внести изменения в КоАП?

Для тех, кто с ней сталкивался, она очень серьезная. Во-первых, если у водителя не оформлен полиса ОСАГО, ему выпишут штраф на 800 рублей. Если случится так, что по вине такого автомобилиста произойдет ДТП, ему придется из своего кармана не только ремонтировать личную машину, но еще и возмещать ущерб за ремонт другого авто. А с учетом того, сколько сейчас стоят запчасти, это может обойтись в очень круглую сумму.

При этом только за 2022 год, согласно статистике МВД, в России зафиксировали 1 801 464 нарушения со стороны водителей по оформлению полиса ОСАГО. В Совфеде связывают это в том числе с "существенными сложностями" в получении полиса. По словам Кутепова, у водителей нет возможности документально подтвердить, что страхования компания усложняет получение полиса ОСАГО или отказывает в его выдаче.

По данным Банка России, за период с 2020 по 2022 год по продукту ОСАГО к ним поступило более 99 тысяч жалоб, из них 12,8 тысячи были признаны обоснованными. Их большая часть касается проблем при получении электронного полиса. Сделать это невозможно по таким причинам: ошибка при вводе данных, необходимых для заключения договора ОСАГО, проведение технических работ на сайте страховщика, технические сбои на сайте компании, отсутствие возможности введения кода (капчи) при оформлении полиса, перенаправление автовладельца на сайт РСА. Зачастую страховые компании связывают с техническими работами невозможность оформить полис ОСАГО через сайт.

При этом в Российском союзе автостраховщиков утверждают, что жалобы на недоступность полисов ОСАГО носят единичный характер.

За что еще будут штрафовать страховые компании, если закон примут?

Законопроект предлагает решение еще двух проблемных моментов: непредоставление страховщиком бланков страховых полисов ОСАГО страховым агентам и брокерам, а также нарушение сроков выдачи страхового полиса. За это тоже хотят наказывать - должностных лиц на 10 тысяч рублей, юридических — на 50 тыс.