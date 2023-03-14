Гидрологи рассказали, обмелеет ли Обь в Алтайском крае в текущем сезоне

В прошлом году осадков было меньше, но обильный снег не всегда влияет на уровень воды в реке

14 марта 2023, 19:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В 2022 году Обь была такой маловодной, что в Затоне на зимовку даже не ставили суда. О том, какой может быть ситуация в 2023 году, гидрологи рассказали "Толку".

Специалисты отметили, что низкий уровень воды в реке фиксировался в 2012-м и 1945-м годах. Научный сотрудник лаборатории гидрологии и геоинформатики ИВЭП Светлана Самойлова пояснила, что причина маловодья заключается в небольшом количестве снега, а также в малом количестве дождей.

В 2023 году, по словам экспертов, уже можно судить о том, что ситуация иная. Снега было много, а уровень воды растёт. Окончательные прогнозы можно будет делать в конце марта – начале апреля.

При этом обильные снегопады не гарантируют многоводность реки, потому что снег просто может "испариться" в определённых погодных условиях.