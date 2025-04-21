Гигантская пробка образовалась из-за аварии на Старом мосту в Барнауле
Длина затора при движении в сторону краевого центра составляет 4 км
21 апреля 2025, 09:52, ИА Амител
Фото: "В курсе 22", скриншот сервиса "2Гис"
Огромная пробка образовалась на Старом мосту в Барнауле. Как отмечают очевидцы в паблике "В курсе 22", причиной стала авария.
"Пробка тянется вечность, люди разворачиваются и едут обратно!" – написал подписчик сообщества.
Согласно данным сервиса "2ГИС", протяженность пробки на выезд из Барнаула составляет более 1,2 км – она начинается от улицы Воровского. Желающим въехать в город придется ждать еще дольше – этот затор растянулся почти на 4 км.
09:56:12 21-04-2025
- Куда не надо ехать?
- в Барнаул.
10:16:19 21-04-2025
Musik (09:56:12 21-04-2025) - Куда не надо ехать?- в Барнаул.... Близость Барнаула привлекает очень трудолюбивых, неприхотливых Алтайцев, Новоалтайцев и другие национальности, непроживающие в столице.
11:06:46 21-04-2025
Гость (10:16:19 21-04-2025) Близость Барнаула привлекает очень трудолюбивых, неприхотлив... а давайте посмотрим - изменится ли что-то в жизни от сегодняшней пробки?
и если не изменится - введем вьездную квоту для понаехов.
12:56:39 21-04-2025
Дебилам так трудно проехать пару километров со скоростью 40км/ч 🤣
13:31:57 21-04-2025
фамилии участников ДТП опубликуйте чтобы люди на них в суд смогли подать и компенсацию отсудить за упущенную выгоду
16:30:19 21-04-2025
Так пробку создали сбегающие из БРН)))))))))))))))