Гигантская пробка образовалась из-за аварии на Старом мосту в Барнауле

Длина затора при движении в сторону краевого центра составляет 4 км

21 апреля 2025, 09:52, ИА Амител

Фото: "В курсе 22", скриншот сервиса "2Гис"

Огромная пробка образовалась на Старом мосту в Барнауле. Как отмечают очевидцы в паблике "В курсе 22", причиной стала авария.

"Пробка тянется вечность, люди разворачиваются и едут обратно!" – написал подписчик сообщества.

Согласно данным сервиса "2ГИС", протяженность пробки на выезд из Барнаула составляет более 1,2 км – она начинается от улицы Воровского. Желающим въехать в город придется ждать еще дольше – этот затор растянулся почти на 4 км.