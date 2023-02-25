Гигантская пробка скопилась по дороге на "Сибирскую Масленицу" на Алтае

Фестиваль проходит в селе Новотырышкино

25 февраля 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Огромная пробка образовалась по дороге в село Новотырышкино в Смоленском районе Алтайского края, сообщает "Инцидент Барнаул".

Сегодня, 25 февраля, там проходит фестиваль "Сибирская масленица". Мероприятие сопровождается богатой на угощения и сувениры ярмаркой, концертом, конкурсами и другими забавами.

О том, как его отмечают, – в нашем фоторепортаже.