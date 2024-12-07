Гигантская пробка собралась на шоссе Ленточный бор из-за массового ДТП

По словам очевидца, есть пострадавшие

07 декабря 2024, 15:59, ИА Амител

ДТП на шоссе Ленточный бор / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на шоссе Ленточный бор произошло массовое ДТП, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

Авария случилась возле клуба "Форсаж" днем 7 декабря.

По словам очевидца, одна бригада скорой помощи кого-то погрузила и увезла.

По информации "Яндекс Карт", затор на шоссе Ленточный бор растянулся на 2,5 километра. В целом по городу дорожная ситуация оценивается на 5 баллов из 10.