Гигантская пробка собралась на шоссе Ленточный бор из-за массового ДТП
По словам очевидца, есть пострадавшие
07 декабря 2024, 15:59, ИА Амител
ДТП на шоссе Ленточный бор / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на шоссе Ленточный бор произошло массовое ДТП, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
Авария случилась возле клуба "Форсаж" днем 7 декабря.
По словам очевидца, одна бригада скорой помощи кого-то погрузила и увезла.
По информации "Яндекс Карт", затор на шоссе Ленточный бор растянулся на 2,5 километра. В целом по городу дорожная ситуация оценивается на 5 баллов из 10.
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