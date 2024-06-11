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Гигантские ямы образовались в барнаульском дворе

По словам местной жительницы, это случилось после дождей

11 июня 2024, 08:45, ИА Амител

Яма во дворе / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Яма во дворе / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жительница Барнаула рассказала о появлении ям и трещин во дворе дома № 4а, к. 2, по улице 80-й Гвардейской Дивизии.

По ее словам, такая проблема возникла после дождей.

На опубликованных в "ЧБ" снимках видно, что рельеф пострадал в трех местах рядом с погребами. Причем даже там, где есть асфальт.

Ямы и трещины во дворе / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Накануне жители поселка Лучевого Косихинского района рассказали об обрушении дамбы.

Барнаул проблема

Комментарии 3

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Гость

08:59:28 11-06-2024

Все эти земляные погреба и железные гаражи надо сносить к чёртовой матери! Только совсем уж замшелые пользуются этими погребами, да алкашня бухает... Не город, а кладбище какое-то с "могилками"... бомжатник!

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Гость

11:18:01 11-06-2024

Ну, какой то вася вырыл погреб, этот погреб обвалился, теперь крики "администрация помАгите"?.... найти чей погреб - пусть востанавливает дорожное полотно.

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Гость

15:09:13 11-06-2024

На лужу во дворе дома по Попова 40 тоже приходите посмотреть! А какие там ямы!!!!

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