Гигантские ямы образовались в барнаульском дворе

По словам местной жительницы, это случилось после дождей

11 июня 2024, 08:45, ИА Амител

Яма во дворе / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жительница Барнаула рассказала о появлении ям и трещин во дворе дома № 4а, к. 2, по улице 80-й Гвардейской Дивизии.

По ее словам, такая проблема возникла после дождей.

На опубликованных в "ЧБ" снимках видно, что рельеф пострадал в трех местах рядом с погребами. Причем даже там, где есть асфальт.

Ямы и трещины во дворе / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Накануне жители поселка Лучевого Косихинского района рассказали об обрушении дамбы.