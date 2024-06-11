Гигантские ямы образовались в барнаульском дворе
По словам местной жительницы, это случилось после дождей
11 июня 2024, 08:45, ИА Амител
Яма во дворе / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Жительница Барнаула рассказала о появлении ям и трещин во дворе дома № 4а, к. 2, по улице 80-й Гвардейской Дивизии.
По ее словам, такая проблема возникла после дождей.
На опубликованных в "ЧБ" снимках видно, что рельеф пострадал в трех местах рядом с погребами. Причем даже там, где есть асфальт.
Накануне жители поселка Лучевого Косихинского района рассказали об обрушении дамбы.
08:59:28 11-06-2024
Все эти земляные погреба и железные гаражи надо сносить к чёртовой матери! Только совсем уж замшелые пользуются этими погребами, да алкашня бухает... Не город, а кладбище какое-то с "могилками"... бомжатник!
11:18:01 11-06-2024
Ну, какой то вася вырыл погреб, этот погреб обвалился, теперь крики "администрация помАгите"?.... найти чей погреб - пусть востанавливает дорожное полотно.
15:09:13 11-06-2024
На лужу во дворе дома по Попова 40 тоже приходите посмотреть! А какие там ямы!!!!