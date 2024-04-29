Барнаульцы пожаловались на огромную яму на оживленном перекрестке
По словам местных, выбоина находится здесь с самого начала весны
29 апреля 2024, 09:30, ИА Амител
Яма в Барнауле / Фото: t.me/amic_ru
Барнаульцы пожаловались на огромную выбоину на пересечении улиц Транзитной и 42-й Краснознаменной Бригады, сообщает телеграм-канал amic.ru.
По их словам, яма расположена напротив магазина "Мария-Ра".
"Уже всем надоело объезжать и колеса пробивать. С самого начала весны она тут", – отметили горожане.
Ранее министр транспорта региона Антон Воронов рассказал, почему дороги на Алтае в этом году "перезимовали" хуже, чем обычно.
09:36:20 29-04-2024
На Дальнюю заедьте, через переезд пешком быстрее пройти можно, чем на авто
10:57:18 29-04-2024
Гость (09:36:20 29-04-2024) На Дальнюю заедьте, через переезд пешком быстрее пройти можн... Там прямо напротив алкозаведение, в котором мужики взаперти неделями маются от безделья, есть и водилы со стажем и строители. Будь у кого-то желание и организация, они б за неделю сделали конфетку из этого переезда. Почему-то при СССР таким всегда предоставляли работу.
09:56:18 29-04-2024
а можно я ещё назову несколько перекрёстков с ямами!?...
21:19:51 29-04-2024
Ну и что что яма с начала весны. Во всем городе ямы сначала весны. Ваша улица далеко не первой очереди. Как очередь дойдет заделают. Да и вы далеко не важный чиновник. Что бы для вас персонально дороги делать.
19:13:10 30-04-2024
Ага, проедте по Мамонтова,Загородной, Кутузова. там пока проползешь глаз задергается.