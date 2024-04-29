Барнаульцы пожаловались на огромную яму на оживленном перекрестке

По словам местных, выбоина находится здесь с самого начала весны

29 апреля 2024, 09:30, ИА Амител

Яма в Барнауле / Фото: t.me/amic_ru

Барнаульцы пожаловались на огромную выбоину на пересечении улиц Транзитной и 42-й Краснознаменной Бригады, сообщает телеграм-канал amic.ru.

По их словам, яма расположена напротив магазина "Мария-Ра".

"Уже всем надоело объезжать и колеса пробивать. С самого начала весны она тут", – отметили горожане.

Ранее министр транспорта региона Антон Воронов рассказал, почему дороги на Алтае в этом году "перезимовали" хуже, чем обычно.