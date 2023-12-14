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Гигантский Дед Мороз, подвешенный в Барнауле, может попасть в Книгу рекордов России

Любой желающий может сфотографироваться с игрушкой до конца января

14 декабря 2023, 14:18, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле появилась гигантская новогодняя игрушка, висящая под куполом здания "Старого Базара", сообщает мэрия.

Новогодняя подвесная игрушка высотой пять метров выполнена в стиле "пиксельной графики".

"Подана заявка на регистрацию рекорда России, и она находится на стадии рассмотрения", – рассказал заместитель директора Старого базара Андрей Крюков.

Любой желающий может сфотографироваться с игрушкой до конца января. Для этого в здании на втором этаже есть смотровая площадка.

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Комментарии 2

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Гость

15:09:39 14-12-2023

Это не православный Дед Мороз, а Санта Клаус вероятного противника. Признаки- дурацкий колпак с помпоном и красный, в отличие от правильного синего, голубого или белого, цвет спецодежды. Иноагент.

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Евгении

08:54:21 16-12-2023

Емае! Добились! Уже и деда Мороза "повесили"...

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