Гигантский Дед Мороз, подвешенный в Барнауле, может попасть в Книгу рекордов России

Любой желающий может сфотографироваться с игрушкой до конца января

14 декабря 2023, 14:18, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле появилась гигантская новогодняя игрушка, висящая под куполом здания "Старого Базара", сообщает мэрия.

Новогодняя подвесная игрушка высотой пять метров выполнена в стиле "пиксельной графики".

"Подана заявка на регистрацию рекорда России, и она находится на стадии рассмотрения", – рассказал заместитель директора Старого базара Андрей Крюков.

Любой желающий может сфотографироваться с игрушкой до конца января. Для этого в здании на втором этаже есть смотровая площадка.