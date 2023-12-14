Гигантский Дед Мороз, подвешенный в Барнауле, может попасть в Книгу рекордов России
Любой желающий может сфотографироваться с игрушкой до конца января
14 декабря 2023, 14:18, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле появилась гигантская новогодняя игрушка, висящая под куполом здания "Старого Базара", сообщает мэрия.
Новогодняя подвесная игрушка высотой пять метров выполнена в стиле "пиксельной графики".
"Подана заявка на регистрацию рекорда России, и она находится на стадии рассмотрения", – рассказал заместитель директора Старого базара Андрей Крюков.
Любой желающий может сфотографироваться с игрушкой до конца января. Для этого в здании на втором этаже есть смотровая площадка.
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