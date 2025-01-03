Гигантский квартал у барнаульского аэропорта поделят на 73 лота и выставят на торги

Жилая часть участка рассчитана на строительство сотен многоквартирных домов

03 января 2025, 12:35, ИА Амител

Границы участка / Фото: "Дом.рф"

В первом квартале 2025 года в Барнауле должны разыграть на торгах огромную территорию – 917 га в Индустриальном районе. Этот гигантский участок расположен вдоль Павловского тракта, поселка Солнечная поляна и практически примыкает к проспекту Космонавтов.

Как информирует "Дом.рф", территория будет разделена на лоты и реализована с применением механизма комплексного развития территорий (КРТ). Так, под жилищное строительство здесь формируют десять лотов (площадь участков – от 28 га до 87), под промышленные, складские, административные и коммерческие объекты – 63 лота (площадью от 2 до 70 га).

Отметим, что этот квартал включили в обновленный генплан города. Жилая часть "нарезана" на десять крупных кварталов, рассчитанных на 1,2 млн квадратных метров квартир. Также генплан предполагает строительство социальных объектов:

десять дошкольных образовательных организаций разной вместимости (280, 330 мест);

четыре школы (1100, 1500 мест);

две организации дополнительного образования детей на 550 мест;

спортивный центр с бассейном и спортивными залами;

поликлиника на 300 посещений в смену.