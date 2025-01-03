Гигантский квартал у барнаульского аэропорта поделят на 73 лота и выставят на торги
Жилая часть участка рассчитана на строительство сотен многоквартирных домов
03 января 2025, 12:35, ИА Амител
В первом квартале 2025 года в Барнауле должны разыграть на торгах огромную территорию – 917 га в Индустриальном районе. Этот гигантский участок расположен вдоль Павловского тракта, поселка Солнечная поляна и практически примыкает к проспекту Космонавтов.
Как информирует "Дом.рф", территория будет разделена на лоты и реализована с применением механизма комплексного развития территорий (КРТ). Так, под жилищное строительство здесь формируют десять лотов (площадь участков – от 28 га до 87), под промышленные, складские, административные и коммерческие объекты – 63 лота (площадью от 2 до 70 га).
Отметим, что этот квартал включили в обновленный генплан города. Жилая часть "нарезана" на десять крупных кварталов, рассчитанных на 1,2 млн квадратных метров квартир. Также генплан предполагает строительство социальных объектов:
десять дошкольных образовательных организаций разной вместимости (280, 330 мест);
четыре школы (1100, 1500 мест);
две организации дополнительного образования детей на 550 мест;
спортивный центр с бассейном и спортивными залами;
поликлиника на 300 посещений в смену.
14:17:29 03-01-2025
Где столько людей-новосёлов найдут?)))
23:52:03 03-01-2025
Юс (14:17:29 03-01-2025) Где столько людей-новосёлов найдут?)))... Люди хотят жить вдвоём на 80-ти квадратах, а не вчетвером на 40-ка. Найдут
12:43:45 04-01-2025
Юс (14:17:29 03-01-2025) Где столько людей-новосёлов найдут?)))... селяне переедут
14:21:32 03-01-2025
Вот и правильно
Пусть авиационное топливо нюхают. При взлёте и посадка самолётов.
15:05:26 03-01-2025
и "Павлик" встанет ...
23:53:06 03-01-2025
Шинник (15:05:26 03-01-2025) и "Павлик" встанет ...... Если расширят дорогу раза в 2, то не встанет. Насколько я помню, на Павловском тракте обещали дорогу расширить с 4-х до 8-ми полос, со строительством трамвайной линии от ул. Звёздной до ул. Советской Армии
13:13:47 04-01-2025
Змей (23:53:06 03-01-2025) Если расширят дорогу раза в 2, то не встанет. Насколько я по... Только вот строителей сложновато расширить, в который он перетекает
21:14:13 04-01-2025
Гость (13:13:47 04-01-2025) Только вот строителей сложновато расширить, в который он пер... Пр. Строителей он широкий. Там только светофоры настроить и будет всё пучком. В крайнем случае можно будет построить дорогу по 2-й Строительной, которая разгрузит пр. Строителей в ноль
11:36:13 05-01-2025
Да хоть десять полос на Павлике сделают. Все они упрутся в три полосы под мостом на Советской армии и в светофор на Челюскинцев. И все эти полосы будут стоять от Малахова. Это всё наши недоархитекоры и чудо мастера из всяких мастерских не просчитывают(в отличии от своих дивидендов).
15:13:22 03-01-2025
А ведь совсем недавно, может год может три назад, здесь же опубликовывали карты зон, в которых авиаторы ограничивали строительство. Там вроде бы вся территория в радиусе 30 км от аэропорта была разбита на 7 зон с конкретными ограничениями. Там и Павловский тракт фигурировал и много уже существующих поселений. Видимо сейчас по фигу все?
16:47:23 03-01-2025
По такой цене кто будет покупать эти тысячи квартир?
17:37:15 03-01-2025
Решили всё сельское население края переселить в Барнаул?
21:19:37 03-01-2025
Гость (17:37:15 03-01-2025) Решили всё сельское население края переселить в Барнаул?... нет, рост конфликта и переселение из центра, эвакуация, все такое. я почему-то так думаю...пусть не оправдается, конечно
23:54:14 03-01-2025
Гость (17:37:15 03-01-2025) Решили всё сельское население края переселить в Барнаул?... Ну, так из сёл же все уезжают! Где селиться людям в городе?
19:56:50 03-01-2025
Деньги с людей соберут, дома настроят(строители не могут без работы, а владельцы фирм без прибыли) а потом постановление или новый указ и все снесут. Люди не будьте лохами не берите там квартиры.
21:26:17 03-01-2025
там очень сильно воняет со свалки !!! бельё на улице иной раз сушить нельзя , тк оно все провоняется! и плюс авиатопливо, так называемая сан. зона, тк там на случай неудачного заруливания самолета если что падать ему выделено место ...ну ок, на дома значит теперь разрешили или какое-то другое место назначат
21:33:38 03-01-2025
Шинник (15:05:26 03-01-2025) и "Павлик" встанет ...... Он и так стоит по пятницам летом
21:15:47 04-01-2025
Вадим (21:33:38 03-01-2025) Он и так стоит по пятницам летом ... Павлик стоит не по пятницам, а 5 дней в неделю с сентября по май. Не преуменьшайте проблему!
00:16:50 04-01-2025
где дороги то ...впору метро строить
11:14:26 04-01-2025
Абсолютно уверен, что это плохая затея. Сносите хлам на потоке, делайте там нормальную застройку. Барнаул не надо бесконечно увеличивать в размерах
12:46:35 04-01-2025
Олег (11:14:26 04-01-2025) Абсолютно уверен, что это плохая затея. Сносите хлам на пото... это очень плохая затея, учитывая близость аэропорта и вонь со свалки.
20:17:54 04-01-2025
Олег (11:14:26 04-01-2025) Абсолютно уверен, что это плохая затея. Сносите хлам на пото... И Поток, и ВРЗ и прочее, это сторона города скоро совсем рухнет.
15:12:45 04-01-2025
Элен без ребят (12:46:35 04-01-2025) это очень плохая затея, учитывая близость аэропорта и вонь с... Ну во первых - в городе реализована программа строительства мусороперерабатывающих заводов и запах исключен, во вторых - доходы населения бьют который год рекорды, во вторых - страна производит свои безопасные и надежные самолеты с высоким экологическим классом. Радуйтесь друзья!
13:52:20 05-01-2025
Семен (15:12:45 04-01-2025) Ну во первых - в городе реализована программа строительства ... Я, так понимаю, это - сарказм)))
В России есть такая традиция - бежать и не сделать.
Нынешний президент этим успешно более 20 лет этим занимается, из его предвыборных и прочих обещаний можно уже огромную книгу сварганить. Вот и глава Ростеха, Чемезов - сперва каждый год обещал новый самолёт. После начала войнушки - хотя бы импортозамещенный самолёт. А теперь - каждый год просто переносит сроки.
00:25:58 06-01-2025
Семен (15:12:45 04-01-2025) Ну во первых - в городе реализована программа строительства ... Ой ну расскажите где у нас заводы?
14:48:39 05-01-2025
Семен (15:12:45 04-01-2025) Ну во первых - в городе реализована программа строительства ... И вас с новым годом))
14:59:11 05-01-2025
Гость (20:17:54 04-01-2025) И Поток, и ВРЗ и прочее, это сторона города скоро совсем рух... С чего Вы взяли,что рухнет?там дома выдержали землетрясение и стройки вокруг!2 х этажные ее в счёт!Новые коробки быстрее рухнут.
19:53:04 05-01-2025
Автомобилист (21:14:13 04-01-2025) Пр. Строителей он широкий. Там только светофоры настроить и ... Мечтать не вредно! Кто строить- то будет? Тут со Змеиногорским разобраться не могут.. И проект уже устарел, пока согласовывали.. А теперь еще и проблемы со строительством растянутся неизвестно на сколько..
23:12:34 05-01-2025
Там со свалки вся солнечная поляна нюхает, расскажите ка где мусороперерабатывающий завод построили?