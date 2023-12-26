Гигантский "Снежный город" появится на территории курорта "Манжерок" на Алтае

В центре ледяной дворец площадью 1 745 квадратных метров с 14-метровой башней

26 декабря 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: t.me/altaygov

На территории всесезонного курорта "Манжерок" в субботу, 30 декабря, откроется "Снежный город", сообщает в своем Telegram-канале правительство Республики Алтай.

"Площадь города составит 60 тысяч квадратных метров. На строительство потребовалось около 4,4 тысячи ледовых плит, которые добывали в высокогорных озерах", – рассказал гендиректор курорта Владимир Щербинин.

Самым масштабным объектом станет ледяной дворец площадью 1 745 квадратных метров с центральным объектом – 14-метровой башней.

По всей территории будут расположены 45 ледовых скульптур. Также в "городе" обустроят детскую ледяную площадку и два катка с прокатом коньков.

Кроме этого, развлекать гостей будут фотозоны, анимационные активности, световые шоу, тематические шоу-парады, подвижные игры, танцевальные мастер-классы и квесты.