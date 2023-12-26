Гигантский "Снежный город" появится на территории курорта "Манжерок" на Алтае
В центре ледяной дворец площадью 1 745 квадратных метров с 14-метровой башней
26 декабря 2023, 16:15, ИА Амител
На территории всесезонного курорта "Манжерок" в субботу, 30 декабря, откроется "Снежный город", сообщает в своем Telegram-канале правительство Республики Алтай.
"Площадь города составит 60 тысяч квадратных метров. На строительство потребовалось около 4,4 тысячи ледовых плит, которые добывали в высокогорных озерах", – рассказал гендиректор курорта Владимир Щербинин.
Самым масштабным объектом станет ледяной дворец площадью 1 745 квадратных метров с центральным объектом – 14-метровой башней.
По всей территории будут расположены 45 ледовых скульптур. Также в "городе" обустроят детскую ледяную площадку и два катка с прокатом коньков.
Кроме этого, развлекать гостей будут фотозоны, анимационные активности, световые шоу, тематические шоу-парады, подвижные игры, танцевальные мастер-классы и квесты.
16:45:00 26-12-2023
Было бы неплохо пригласить Эдиту Пьеху с песней "Манжерок" Но это вряд ли - слишком уж много лет Пьехе сейчас, чтобы приехать в такую даль.
18:14:04 26-12-2023
Как у себя дома хозяйничают. То горы перепахивают то лёд в озерах пилят
20:49:36 26-12-2023
Гость (18:14:04 26-12-2023) Как у себя дома хозяйничают. То горы перепахивают то лёд в о... А ничего, что они усиливают турпоток, который деньги в регион приносят? Да и рабочие места, наконец-то появились. Вы бы видели, как перекраивают территорию Кавказского заповедника Роза Хутор и как испортили Лаго-Наки. Вот там действительно катастрофа
22:26:04 26-12-2023
Гость (20:49:36 26-12-2023) А ничего, что они усиливают турпоток, который деньги в регио... А в какой регион приносит сберовский пятизвёздочный отель деньги? Я вот не знаю) но думаю не в АК точно, да и сомневаюсь что в РА. Ну да ладно. Если о самом отеле. Так он явно не для местного населения и населения ближайших регионов) ЗП просто не позволит большинству в нем отдыхать. а насчёт сделали лучше или хуже ландшафт. Так хуже конечно . Он был ЕСТЕСТВЕННЫМ до них. Лично я езжу в горный чтобы смотреть натуральную природу а не перепаханые склоны гор . А турпоток к слову усилился не из-за того что сбер соблаговолил построить свой отель. Турпоток увеличивался каждый год начиная с первого года пандемии
01:09:33 27-12-2023
Лучше бы в СВО деньги отправляли, ребятишки воюют, а вы развлекаетесь, побойтесь Всевышнего
01:11:33 27-12-2023
Хватит развлекаться, пора Родину защищать, дорогие мои москвичи
10:58:28 27-12-2023
Очень это хорошо, я как раз с семьей еду туда на Новы год.
11:37:22 29-12-2023
Интересно,а что с ним будет,когда всё это начнёт таять?)куда планируют этот лёд перевозить. Или ждёт потоп?) Идея конечно классная,но каковы будут последствия весной?!
19:39:37 06-01-2024
Все хорошо,все понравилось,но уже Манжерок озеро останется в памяти,потому что в будущем его не станет,или снова превратят в платное посещение Уже начали летом чистить и красоту цветущих лилий не увидим Вчера были там,народу много,цены башенные,просто неподьемные Для сбербанка это мелочь,в основном гуляют на территории