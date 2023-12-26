Барнаульцы смогут увидеть "невидимого" дракона в снежном городке на Мало-Тобольской
Чтобы сделать фотографии, необходимо выполнить несколько простых действий
26 декабря 2023, 15:15, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В новогоднем городке на улице Мало-Тобольской появится AR-инсталляция возле елки, где с помощью гаджетов можно будет увидеть виртуальных новогодних персонажей – Деда Мороза, дракона и снеговика, сообщает мэрия Барнаула.
"Проект создан для полного погружения зрителя в праздничную сказку с помощью дополненной реальности", – пояснили власти.
Чтобы сделать фотографии, необходимо выполнить несколько простых действий:
- отсканировать QR-код;
- нажать кнопку "Смотреть!";
- разрешить браузеру использовать камеру;
- навести камеру на изображение ограждения (только три стороны адаптированы под анимацию);
- отойти от ограждения на 2-3 метра;
- нажать на кружок внизу экрана.
Напомним, открытие новогоднего городка запланировано на 29 декабря.
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