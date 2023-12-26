НОВОСТИОбщество

Барнаульцы смогут увидеть "невидимого" дракона в снежном городке на Мало-Тобольской

Чтобы сделать фотографии, необходимо выполнить несколько простых действий

26 декабря 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В новогоднем городке на улице Мало-Тобольской появится AR-инсталляция возле елки, где с помощью гаджетов можно будет увидеть виртуальных новогодних персонажей – Деда Мороза, дракона и снеговика, сообщает мэрия Барнаула.

"Проект создан для полного погружения зрителя в праздничную сказку с помощью дополненной реальности", – пояснили власти.

Чтобы сделать фотографии, необходимо выполнить несколько простых действий:

  • отсканировать QR-код;
  • нажать кнопку "Смотреть!";
  • разрешить браузеру использовать камеру;
  • навести камеру на изображение ограждения (только три стороны адаптированы под анимацию);
  • отойти от ограждения на 2-3 метра;
  • нажать на кружок внизу экрана.

Напомним, открытие новогоднего городка запланировано на 29 декабря.

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НОВОСТИОбщество

Барнаул Новый год Гаджеты
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Комментарии 2

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Гость

19:11:28 26-12-2023

Какое отношение китайские драконы имеют к Новому году сибирского аула ? Мало смесь народу истребили китайскими заразами ?

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Жорик

09:16:41 27-12-2023

Смогут поесть виртуальную яичницу и отведать виртуальные бутерброды с икрой.

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