Барнаульцы смогут увидеть "невидимого" дракона в снежном городке на Мало-Тобольской

Чтобы сделать фотографии, необходимо выполнить несколько простых действий

26 декабря 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В новогоднем городке на улице Мало-Тобольской появится AR-инсталляция возле елки, где с помощью гаджетов можно будет увидеть виртуальных новогодних персонажей – Деда Мороза, дракона и снеговика, сообщает мэрия Барнаула.

"Проект создан для полного погружения зрителя в праздничную сказку с помощью дополненной реальности", – пояснили власти.

Чтобы сделать фотографии, необходимо выполнить несколько простых действий:

отсканировать QR-код;

нажать кнопку "Смотреть!";

разрешить браузеру использовать камеру;

навести камеру на изображение ограждения (только три стороны адаптированы под анимацию);

отойти от ограждения на 2-3 метра;

нажать на кружок внизу экрана.

Напомним, открытие новогоднего городка запланировано на 29 декабря.