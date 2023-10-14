Гигантскую белку установили в барнаульском парке "Изумрудный"
Выполненный из веток арт-объект поставили на экотропе
14 октября 2023, 12:35, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
В барнаульском парке "Изумрудный" появилась гигантская белка, пишет "В курсе 22".
Выполненный из веток арт-объект установили на большой чурке среди чурок поменьше на экотропе в конце центральной аллеи.
"Белку будет видно с кругового "пятачка" со скамейками", – подчеркнули в сообществе.
Ранее сообщили, что цветных карпов из пруда в "Изумрудном" отдадут на зимовку "в добрые руки".
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Урод из фильма ужасов. Человек царь природы!!!!!!!!!!