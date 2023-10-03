"Рыбы не умрут". Как и кому барнаульский парк "Изумрудный" раздаст карпов из пруда
Всего руководство парка собирается отдать в "добрые руки" около 200 карпов
03 октября 2023, 14:25, Антон Дегтярев
Цветных карпов из пруда в барнаульском парке "Изумрудный" отдадут на зимовку "в добрые руки". Сейчас с руководством общественного пространства связались уже два человека, готовые забрать около 70-80 особей. Но поиск благотворителей еще продолжается. Глава "Изумрудного" Владислав Вакаев рассказал amic.ru, что будет с карпами и вернут ли их в парк в следующем году.
Владислав Вакаев отметил, что карпов планируется выловить в течение ближайших двух недель. Это будет делаться с помощью лодок, причем постепенно, – когда объявятся люди, готовые их забрать. Двое таких благотворителей уже есть, подчеркнул руководитель "Изумрудного". Они готовы пристроить около 70-80 особей, отметил Вакаев.
"Один человек звонил, сказал, что готов взять 15-20 карпов на передержку. У него пруд есть какой-то, там не замерзает и спокойно зимуют. Еще есть организация, там постараемся на зиму карпов разместить. Будем обращаться к горожанам с просьбой о помощи. Еще один человек предлагает их забрать и поместить в большой пруд, но безвозвратно – поймать их там будет нельзя. В любом случае карпы не погибнут – другой вопрос, сможем ли мы их вернуть весной. А в мае следующего года мы планируем запустить карпов", – рассказал Вакаев.
Руководство парка будет верить честному слову людей, которые желают взять карпов, и надеяться на их сознательность, отметил Вакаев. В одни руки они готовы отдать хоть 100 особей, хоть пять – главное, чтобы было, где всех разместить.
При этом, подчеркнул Вакаев, карпы нелегко приспосабливаются к новой обстановке. Так, в "Изумрудном" они целый месяц чувствовали себя плохо и прятались.
"У нас они целый месяц себя плохо чувствовали, прятались, несколько погибло. Мы закупали 200 штук, но человек, который нам поставлял, сразу предупредил, что может какой-то процент погибнуть, так что он поставил чуть больше – 220-230. Несколько десятков точно погибло, пока акклиматизировались. Но точное количество сказать трудно. Большинство выжили, приспособились, несмотря на все опасения", – прокомментировал Вакаев.
Сейчас Вакаев рекомендует гостям парка не подкармливать рыб, потому что "в холодное время года они негативно реагируют на корм и могут впасть в вялое состояние", отметил он.
Планов подселить к карпам других рыб в следующем году пока нет, отметил Вакаев, потому что на это не рассчитана система фильтрации. Мальков карася, которых кто-то запустил в пруд, вылавливать не будут. Они, скорее всего, погибнут, отметил Вакаев. Однако уже нашелся активист, который хочет выловить мальков и выпустить в другой водоем.
Напомним, что 200 годовалых карпов выпустили в пруд в парке "Изумрудный" в начале июня. Они служили декоративным целям и радовали глаз гостей парка.
14:31:52 03-10-2023
Жалко рыбок. Особенно карасиков. Зачем их туда запустили вообще?! Не надо весной карпов возвращать!
16:35:08 03-10-2023
Элен без ребят (14:31:52 03-10-2023) Жалко рыбок. Особенно карасиков. Зачем их туда запустили воо... надо. с ними очень круто, прямо что твой Будапешт. Только сделать для них ЯМУ правильную для зимовки. следить за ней летом (антибиотик, убирать мусор и "падь" и листья
19:45:06 03-10-2023
Гость (16:35:08 03-10-2023) надо. с ними очень круто, прямо что твой Будапешт. Только сд... никто этим заниматься не станет, потому не надо рыбов возвращать и показывать. они не игрушки.
15:07:31 03-10-2023
надо подогрев делать!
15:33:39 03-10-2023
За бюджетные деньги можно каждого карпика в шубку нарядить. Когда покупали о чем думали то? Или деньги уже девать некуда?
16:13:44 03-10-2023
Баба Яга (15:33:39 03-10-2023) За бюджетные деньги можно каждого карпика в шубку нарядить. ... Согласен, о целесообразности ...не продумано было!
16:33:38 03-10-2023
конечно возмутительно такое отношение к животным, как забава, а потом - ну давайте их уже куда-то денем. Но что есть, то есть. Такой уж настрой у руководства Парка, что несомненно плохо. Предложение - сделать в пруду "тихий" участок, определитесь опытные посетители, где меньше всего активности? по мне так - левый конец пруда, у Спортцентра который. Там по правилам содержания декоративных карпов и с консультацией ихтиологов Зимой или ранней ВЕСНОЙ нужно сделать заглубление, если такое возможно с учетом пленочного дна пруда, итак заглубление примерно 2, 5 метра, но НЕ МЕНЕЕ 2 метров. Размер ямы-заглубления, с учетом количества особей, 4х4 метра, туда должны все рыбы помещаться не как в автобусе в час пик, а как в трамвае в 16 часов. все. В таких условиях карповые зимуют, в яме всю зиму при такой глубине будет +4С. И не будете заморачиваться с этой пристройкой и перекладывания ответственности на горожан. Итак. Зима - яма, гидроизоляция - карпы ВСЕГДА в пруду. Чао, удачи
17:31:40 03-10-2023
Зажарить. Праздник устроить.
19:43:13 03-10-2023
Олег (17:31:40 03-10-2023) Зажарить. Праздник устроить.... голодаете? может работать пойти,а? ну чтобы жареные караси не казались праздничным блюдом...