Всего руководство парка собирается отдать в "добрые руки" около 200 карпов

03 октября 2023, 14:25, Антон Дегтярев

Карпы / Фото: amic.ru

Цветных карпов из пруда в барнаульском парке "Изумрудный" отдадут на зимовку "в добрые руки". Сейчас с руководством общественного пространства связались уже два человека, готовые забрать около 70-80 особей. Но поиск благотворителей еще продолжается. Глава "Изумрудного" Владислав Вакаев рассказал amic.ru, что будет с карпами и вернут ли их в парк в следующем году.

Владислав Вакаев отметил, что карпов планируется выловить в течение ближайших двух недель. Это будет делаться с помощью лодок, причем постепенно, – когда объявятся люди, готовые их забрать. Двое таких благотворителей уже есть, подчеркнул руководитель "Изумрудного". Они готовы пристроить около 70-80 особей, отметил Вакаев.

"Один человек звонил, сказал, что готов взять 15-20 карпов на передержку. У него пруд есть какой-то, там не замерзает и спокойно зимуют. Еще есть организация, там постараемся на зиму карпов разместить. Будем обращаться к горожанам с просьбой о помощи. Еще один человек предлагает их забрать и поместить в большой пруд, но безвозвратно – поймать их там будет нельзя. В любом случае карпы не погибнут – другой вопрос, сможем ли мы их вернуть весной. А в мае следующего года мы планируем запустить карпов", – рассказал Вакаев.

Руководство парка будет верить честному слову людей, которые желают взять карпов, и надеяться на их сознательность, отметил Вакаев. В одни руки они готовы отдать хоть 100 особей, хоть пять – главное, чтобы было, где всех разместить.

При этом, подчеркнул Вакаев, карпы нелегко приспосабливаются к новой обстановке. Так, в "Изумрудном" они целый месяц чувствовали себя плохо и прятались.

"У нас они целый месяц себя плохо чувствовали, прятались, несколько погибло. Мы закупали 200 штук, но человек, который нам поставлял, сразу предупредил, что может какой-то процент погибнуть, так что он поставил чуть больше – 220-230. Несколько десятков точно погибло, пока акклиматизировались. Но точное количество сказать трудно. Большинство выжили, приспособились, несмотря на все опасения", – прокомментировал Вакаев.

Сейчас Вакаев рекомендует гостям парка не подкармливать рыб, потому что "в холодное время года они негативно реагируют на корм и могут впасть в вялое состояние", отметил он.

Планов подселить к карпам других рыб в следующем году пока нет, отметил Вакаев, потому что на это не рассчитана система фильтрации. Мальков карася, которых кто-то запустил в пруд, вылавливать не будут. Они, скорее всего, погибнут, отметил Вакаев. Однако уже нашелся активист, который хочет выловить мальков и выпустить в другой водоем.

Напомним, что 200 годовалых карпов выпустили в пруд в парке "Изумрудный" в начале июня. Они служили декоративным целям и радовали глаз гостей парка.