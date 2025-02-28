Глава алтайского Минстроя призвал банки "спасать" девелоперов

В крае выданы разрешения на строительство 137 многоэтажек, однако фактически строят только 98

28 февраля 2025, 10:15, ИА Амител

Стройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Краевой Минстрой призвал банки поддерживать девелоперов и не допускать их банкротств. Признание компаний неплатежеспособными ставит под угрозу дольщиков, рассказали в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Сегодня спрос на недвижимость падает. У застройщиков растет объем нераспроданных "квадратов", и оттого эскроу-счета либо не наполняются совсем, либо получают слишком мало вливаний. Компания рискует обанкротиться, а покупатели жилья – не получить квартиры вовремя. В такой сложной ситуации банки обязаны изменить свою позицию, заявил на заседании Союза строителей руководитель профильного министерства края Иван Гилев.

"Подходы, которые мы уже не раз наблюдали со стороны банковского сообщества, нас не устраивают. Мы считаем, что если у нас есть проектное финансирование, и у застройщика появились проблемы, то банк, используя все механизмы – а у него, по сути, двойные процентные ставки по этим всем деньгам, – достраивает объект и передает дольщикам, владельцам эскроу-счетов готовые квартиры", – сказал он.

По словам Гилева, сейчас наблюдается ситуация, когда банк "просто остановил строительство де-юре" вместо того, чтобы "помогать и решать вопрос". Механизм законодательно сделан так, что банк решает, будет ли строить застройщик, если он зашел на эскроу-счета и строит не за свой счет, отметил он.

Минстрой края выразил готовность реагировать на проблемные ситуации, чтобы люди гарантированно получали жилье, а девелопер – продолжал работу на рынке. В свою очередь, представители банковского сектора подчеркнули, что не заинтересованы банкротить застройщиков. По словам регионального управляющего Альфа-Банком Ирины Бубенко, для финансовых организаций важно вернуть кредиты, и они не заинтересованы в том, чтобы девелоперы стали финансово несостоятельными. Однако решения принимаются не на местах: правила игры на рынке определяет ЦБ.

По информации главы регионального Минстроя, сегодня договоры долевого участия на жилье в МКД в крае заключили 6,5 тысячи человек. Пока в их числе обманутых дольщиков нет, но "рискованные ситуации есть", выразился министр. В Алтайском крае выданы разрешения на строительство 137 многоэтажек, при этом фактически строят только 98. Падает процент выкупа в домах, еще не сданных в эксплуатацию: он снизился с 52% в 2024 году до 42% на начало текущего.

"Будем дальше двигаться вниз или уже поднимаемся наверх? Наверное, я не скажу. Но придет время, когда у нас опять спрос будет обгонять предложение. На сегодня я бы не сказал, что у нас квартиры и дома нераспроданные стоят, как в Китае. Мы ставим задачу распродать дом к вводу, и мы близко к этой задаче до сих пор еще. Поэтому пока спрос, <...> хотелось бы больше, но он все-таки на сегодня еще сохранен", – продолжает Иван Гилев.

Между тем эксперты видят в России череду строительных банкротств. В Ростове-на-Дону из-за долгов по кредитам банкротом стал "Донстрой". В том же регионе неплатежеспособным признана организация СТЭК. В Екатеринбурге на грани разорения оказался бывший генподрядчик ПИК – "Стройпроект Групп". "Единый портал застройщиков" указывает на уязвимое положение в 25-м и последующих годах именно региональных компаний. Они не располагают такими ресурсами, как крупные федеральные игроки, поэтому любое торможение, в том числе из-за действий банков, может стать фатальным.