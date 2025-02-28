Глава алтайского Минстроя призвал банки "спасать" девелоперов
В крае выданы разрешения на строительство 137 многоэтажек, однако фактически строят только 98
28 февраля 2025, 10:15, ИА Амител
Краевой Минстрой призвал банки поддерживать девелоперов и не допускать их банкротств. Признание компаний неплатежеспособными ставит под угрозу дольщиков, рассказали в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Сегодня спрос на недвижимость падает. У застройщиков растет объем нераспроданных "квадратов", и оттого эскроу-счета либо не наполняются совсем, либо получают слишком мало вливаний. Компания рискует обанкротиться, а покупатели жилья – не получить квартиры вовремя. В такой сложной ситуации банки обязаны изменить свою позицию, заявил на заседании Союза строителей руководитель профильного министерства края Иван Гилев.
"Подходы, которые мы уже не раз наблюдали со стороны банковского сообщества, нас не устраивают. Мы считаем, что если у нас есть проектное финансирование, и у застройщика появились проблемы, то банк, используя все механизмы – а у него, по сути, двойные процентные ставки по этим всем деньгам, – достраивает объект и передает дольщикам, владельцам эскроу-счетов готовые квартиры", – сказал он.
По словам Гилева, сейчас наблюдается ситуация, когда банк "просто остановил строительство де-юре" вместо того, чтобы "помогать и решать вопрос". Механизм законодательно сделан так, что банк решает, будет ли строить застройщик, если он зашел на эскроу-счета и строит не за свой счет, отметил он.
Минстрой края выразил готовность реагировать на проблемные ситуации, чтобы люди гарантированно получали жилье, а девелопер – продолжал работу на рынке. В свою очередь, представители банковского сектора подчеркнули, что не заинтересованы банкротить застройщиков. По словам регионального управляющего Альфа-Банком Ирины Бубенко, для финансовых организаций важно вернуть кредиты, и они не заинтересованы в том, чтобы девелоперы стали финансово несостоятельными. Однако решения принимаются не на местах: правила игры на рынке определяет ЦБ.
По информации главы регионального Минстроя, сегодня договоры долевого участия на жилье в МКД в крае заключили 6,5 тысячи человек. Пока в их числе обманутых дольщиков нет, но "рискованные ситуации есть", выразился министр. В Алтайском крае выданы разрешения на строительство 137 многоэтажек, при этом фактически строят только 98. Падает процент выкупа в домах, еще не сданных в эксплуатацию: он снизился с 52% в 2024 году до 42% на начало текущего.
"Будем дальше двигаться вниз или уже поднимаемся наверх? Наверное, я не скажу. Но придет время, когда у нас опять спрос будет обгонять предложение. На сегодня я бы не сказал, что у нас квартиры и дома нераспроданные стоят, как в Китае. Мы ставим задачу распродать дом к вводу, и мы близко к этой задаче до сих пор еще. Поэтому пока спрос, <...> хотелось бы больше, но он все-таки на сегодня еще сохранен", – продолжает Иван Гилев.
Между тем эксперты видят в России череду строительных банкротств. В Ростове-на-Дону из-за долгов по кредитам банкротом стал "Донстрой". В том же регионе неплатежеспособным признана организация СТЭК. В Екатеринбурге на грани разорения оказался бывший генподрядчик ПИК – "Стройпроект Групп". "Единый портал застройщиков" указывает на уязвимое положение в 25-м и последующих годах именно региональных компаний. Они не располагают такими ресурсами, как крупные федеральные игроки, поэтому любое торможение, в том числе из-за действий банков, может стать фатальным.
10:18:39 28-02-2025
Урежте руководителям зарплаты
10:21:24 28-02-2025
пчелы против меда.
ржунимагу.
10:23:16 28-02-2025
Нужно активнее банкротить девелоперов, которые не выполнили свои обязательства перед банками и дольщиками. Деньги возвращать дольщикам. Банкам забирать имущество в счёт долгов. Девелоперов привлекать к ответственности, возможно к уголовной, вплоть до высшей меры наказания : конфискации ленд-крузеров, поршей и инфинитей. Девелоперы кстати любят банкротится, была как то одна семейка ..
10:49:26 28-02-2025
45646546 (10:23:16 28-02-2025) Нужно активнее банкротить девелоперов, которые не выполнили ...
А почему была, и почему одна? Банкроть-не банкроть, всё равно основное спрятано на Британских Виргинских, Панамском, Королевстве Нидерланды, Королевстве Швеция и пр. Лондонах.
15:40:52 28-02-2025
Гость (10:49:26 28-02-2025) А почему была, и почему одна? Банкроть-не банкроть, всё ... это уже скоро станет не их. Китай золото свое затребовал у США вчера а его послали а он начал распродажу трежуров сша. Ну а банк сша начал изымать золото по всем своим подопечным банкам. Физически увозить в сша. Это говорит о том что очень скоро произойдет массовое банкротство банков на всяких там каймановых островах. Короче дырку от бублика они получат а не свои честно наворованные
10:25:01 28-02-2025
Все предыдущие годы строили либо на средства дольщиков,либо банковские (которые тоже текут о дольщиков). Прибыль чистую куда дели? Пора-бы уже строить на свои!
10:37:04 28-02-2025
Многие наверно помнят фильм "Зигзаг удачи". Так вот, бесплатный совет Краевому Минстрою. Нужно, чтобы девелоперы-застройщики сами купили нераспроданное жильё, денег у них достаточно. А выгода налицо - ведь бетон никогда не дешевеет! Достроят и потом КАААК ПРОДАДУТ всё подорожавшее.
10:37:05 28-02-2025
а почему не призывают спасать нянечек в д/с или почтальонов, библиотекарей, продавцов, уборщиков итд?
это люди другого сорта что ли?
10:44:36 28-02-2025
Элен без ребят (10:37:05 28-02-2025) а почему не призывают спасать нянечек в д/с или почтальонов,...
Наверно потому, что по отчётам статистиков у них средняя ЗП в АК 59 тысяч рублей с прогнозом дальнейшего роста опережающим инфляцию.
10:42:23 28-02-2025
Пусть банкротятся банк все равно потом достроит и продаст им деньги возвращать надо. На фоне бума ипотеки цены задрали а сейчас продать не могут и цены ронять банк не даёт кредиты отдавать нужно.
10:50:21 28-02-2025
Так пусть достроят без прибыли,коли такие хитрож...ые. Подкожного жира стройбизнесу хватает.
11:19:49 28-02-2025
Гость (10:50:21 28-02-2025) Так пусть достроят без прибыли,коли такие хитрож...ые. Подко... вот тут смешно, да.
11:03:04 28-02-2025
У банков другая работа), никак не спасателей, скорее наиборот), не туда клич обращен)
11:20:52 28-02-2025
почему в пандемию, анпример, многие владельцы фирм продали свои машины, кто-то даже инвест.квартиры, потратил свои сбережения, чтобы выполнить обязательства перед персоналом и клиентами, а эти миллионеры сейчас, катаясь на дорогих машинах и живущие во дворцах, имеющие в собственности черт знает что, просят помощи? что за нонсенс такой? почему они неприкасаемые? мне непонятно. Взяли декларацию (или лучше фактическое имущество) и почикали, полученное на сверхдоходах, полученных опять же с помощью государственных программ
11:30:51 28-02-2025
такие же истерики сельхозники Чеботаеву в свое время закатывали, заходясь, у него в кабинете и в новостях, визгом - чо жрать будете.
от стройки банки сняли тройную маржу, реальные прибыли застройщиков - тайна за семью печатями.
а по итогу - люди в человейниках, которые не известно сколько простоят, и по уши в ипотеках по несколько миллионов на 25-30 лет.
сильно на сговор смахивает, потому что бенефициары вот прямо на ладони.
11:34:27 28-02-2025
Щаз. Вот пусть Иван Гилев pа свои личные и спасает если так озабочен несчастьем девелоперов.
11:35:22 28-02-2025
Надо покупателей потенциальных спасать. Людям ( рабочим, учителям, продавцам и т.д.) ЗП повысьте в соответствии с реальной инфляцией и ставки по ипотеке понизьте. Тогда люди всё купят. И квартиры, и машины, которых у АвтоВАЗа 100 тыс. затоваренных стоят на складах и прочая и прочая. А то президент удивился что у москвичей средняя ЗП такая маленькая, всего лишь 160 тысяч, думал, что больше...
11:59:05 28-02-2025
В очередной раз озвучу известный ориентир справедливой и обоснованной стоимости квадрата жилой недвижимости. Он должен равняться средней зарплате в регионе. Если квадрат у нас уже под 150 тыс. руб., то и средняя зарплата должна быть такой. А она такая? Сильно сомневаюсь, хотя у отдельных категорий работников она безусловно сильно выросла за последние пару лет. Но что делать тем, кто до сих пор получает по 40-50 тыс. руб. в мес.? А таких по моим наблюдениям все же не так мало..
13:18:26 28-02-2025
Гость (11:59:05 28-02-2025) В очередной раз озвучу известный ориентир справедливой и обо... Получающих по 40-50 - таких большинство.
14:30:55 28-02-2025
Гость (13:18:26 28-02-2025) Получающих по 40-50 - таких большинство....
Может всё-таки большинство тех, кто 20-30 тысяч получает...
12:40:43 28-02-2025
Спекулянты.
12:56:47 28-02-2025
Это полная брехня! Спрос на квартиры не только не падает, но растет каждый день! Сейчас в любом доме, который даже ещё не начал строиться все квартиры до одной заняты!
13:08:53 28-02-2025
Гость (12:56:47 28-02-2025) Это полная брехня! Спрос на квартиры не только не падает, но... Вчера- позавчера на всех местных ресурсах были статистические данные о том, что в новостройках распродано только 40% квартир. Именно по этой причине застройщики обратились к властям и банкам.
13:15:59 28-02-2025
Гость (12:56:47 28-02-2025) Это полная брехня! Спрос на квартиры не только не падает, но... прикиньте, с могилами та же ситуацыя!
13:16:06 28-02-2025
Банки, кредиты, банкротства - это уже смахивает на пирамиды..
13:17:11 28-02-2025
По открытым данным Росстата в 2022 году в Сибирском Федеральном округе себестоимость строительства 1 квадратного метра в многоэтажной жилой застройке составляла 42 тысячи рублей.
Пусть застройщики продают, с учетом роста цен, например, по 70. Да, навара меньше, но работа будет кипеть.
19:37:34 28-02-2025
Лопать пузырь надо, банкротить всех, кто упирается. Они не вписались в рынок. Чем раньше лопнем, тем раньше пойдём в рост на новых, справедливых условиях.
11:13:59 01-03-2025
И чего их спасать, они и их родственники обеспечены на много жизней вперед.