Гири, песни и наряды. Как в Барнауле отпраздновали День России
Праздничные мероприятия прошли на площади Сахарова, а также в парках "Центральный", "Лесная сказка" и других
12 июня 2025, 17:50, ИА Амител
12 июня в Барнауле, как и во всей стране, отпраздновали День России. Корреспондент amic.ru побывала на праздничных мероприятиях, чтобы запечатлеть, как столица Алтайского края провела этот день.
Центром праздника в Барнауле стала площадь Сахарова. Для горожан организовали спортивную программу. Работали площадки по ориентированию на местности, игре в шахматы, силовому экстриму.
Была организована выставка макетов современного вооружения и беспилотных летательных аппаратов. Бойцы студенческих отрядов провели мастер-классы, были фотозоны.
Также на площади состоялся концерт, в котором приняли участие лучшие творческие коллективы города.
Праздничные мероприятия прошли также в парках "Центральный", "Лесная сказка", "Изумрудный", "Арлекино" и "Солнечный ветер".
18:09:29 12-06-2025
поздравления с праздником