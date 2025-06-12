Гири, песни и наряды. Как в Барнауле отпраздновали День России

Праздничные мероприятия прошли на площади Сахарова, а также в парках "Центральный", "Лесная сказка" и других

12 июня 2025, 17:50, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

12 июня в Барнауле, как и во всей стране, отпраздновали День России. Корреспондент amic.ru побывала на праздничных мероприятиях, чтобы запечатлеть, как столица Алтайского края провела этот день.

Центром праздника в Барнауле стала площадь Сахарова. Для горожан организовали спортивную программу. Работали площадки по ориентированию на местности, игре в шахматы, силовому экстриму.

Была организована выставка макетов современного вооружения и беспилотных летательных аппаратов. Бойцы студенческих отрядов провели мастер-классы, были фотозоны.

Также на площади состоялся концерт, в котором приняли участие лучшие творческие коллективы города.

Праздничные мероприятия прошли также в парках "Центральный", "Лесная сказка", "Изумрудный", "Арлекино" и "Солнечный ветер".