В Барнауле торжественно подняли российский флаг

Празднование Дня России в краевой столице началось в Нагорном парке

12 июня 2025, 11:45, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии

В День России в Барнауле состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага, сообщили в администрации города. Церемония прошла в Нагорном парке.

"Государственный флаг был поднят под звуки гимна России. После этого первые лица края и города вместе с барнаульцами возложили цветы к подножию стелы "Город трудовой доблести", – говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие глава города Вячеслав Франк, председатель БГД Галина Буевич, сенатор РФ от Алтайского края Наталья Кувшинова, главный федеральный инспектор по краю Юрий Земский, председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева.

Также к церемонии присоединились ветераны, руководители краевого правительства, администрации города, федеральных ведомств, силовых структур, делегация от ЛНР, участники спецоперации и члены их семей, представители молодежных и общественных организаций, а также волонтеры Победы.