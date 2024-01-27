Гитарист "Кино" запустил собственный метал-проект и выпустил трек о Сибири

Юрий Каспарян выбрал крайне экстремальное направление

27 января 2024, 09:40, ИА Амител

Гитарист Юрий Каспарян / Кадр: YouTube

Гитарист группы "Кино" Юрий Каспарян запустил собственный метал-проект Kasparian и презентовал дебютный сингл Under the Siberian Stars.

В беседе с "Нашим радио" 60-летний музыкант рассказал, что давно изучал дэт-блэк-дум-готик-метал и хотел тоже что-то сделать в этом жанре.

На обложке релиза изображен Каспарян на ночной трассе Новосибирск – Томск. Помимо него, в записи участвовали ударник Хелиг Шульц и басист Виктор След.

Планируется ли у проекта полноценный альбом, пока неизвестно.