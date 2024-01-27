Гитарист "Кино" запустил собственный метал-проект и выпустил трек о Сибири
Юрий Каспарян выбрал крайне экстремальное направление
27 января 2024, 09:40, ИА Амител
Гитарист Юрий Каспарян / Кадр: YouTube
Гитарист группы "Кино" Юрий Каспарян запустил собственный метал-проект Kasparian и презентовал дебютный сингл Under the Siberian Stars.
В беседе с "Нашим радио" 60-летний музыкант рассказал, что давно изучал дэт-блэк-дум-готик-метал и хотел тоже что-то сделать в этом жанре.
На обложке релиза изображен Каспарян на ночной трассе Новосибирск – Томск. Помимо него, в записи участвовали ударник Хелиг Шульц и басист Виктор След.
Планируется ли у проекта полноценный альбом, пока неизвестно.
10:44:57 27-01-2024
отлично взбодрило \m/
10:45:24 27-01-2024
чуваку надо как-то дальше жить
11:03:22 27-01-2024
дэт-блэк-дум-готик-метал...
18:22:00 27-01-2024
А в стиле дур-дом-бум-бом он не хотел поработать?
20:04:42 27-01-2024
Гость (18:22:00 27-01-2024) А в стиле дур-дом-бум-бом он не хотел поработать?... Нет
12:52:27 28-01-2024
Гость (18:22:00 27-01-2024) А в стиле дур-дом-бум-бом он не хотел поработать?... вы брюзга и фанат Петросяна 80+. я угадала?
22:24:09 27-01-2024
В наших сердцах не погаснет звезда по имени солнце