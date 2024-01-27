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Гитарист "Кино" запустил собственный метал-проект и выпустил трек о Сибири

Юрий Каспарян выбрал крайне экстремальное направление

27 января 2024, 09:40, ИА Амител

Гитарист Юрий Каспарян / Кадр: YouTube
Гитарист Юрий Каспарян / Кадр: YouTube

Гитарист группы "Кино" Юрий Каспарян запустил собственный метал-проект Kasparian и презентовал дебютный сингл Under the Siberian Stars.

В беседе с "Нашим радио" 60-летний музыкант рассказал, что давно изучал дэт-блэк-дум-готик-метал и хотел тоже что-то сделать в этом жанре.

На обложке релиза изображен Каспарян на ночной трассе Новосибирск – Томск. Помимо него, в записи участвовали ударник Хелиг Шульц и басист Виктор След.

Планируется ли у проекта полноценный альбом, пока неизвестно.

культура музыка

Комментарии 7

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Элен без ребят

10:44:57 27-01-2024

отлично взбодрило \m/

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Гость

10:45:24 27-01-2024

чуваку надо как-то дальше жить

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Гость

11:03:22 27-01-2024

дэт-блэк-дум-готик-метал...

  4 Нравится
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Гость

18:22:00 27-01-2024

А в стиле дур-дом-бум-бом он не хотел поработать?

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Гость

20:04:42 27-01-2024

Гость (18:22:00 27-01-2024) А в стиле дур-дом-бум-бом он не хотел поработать?... Нет

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Элен без ребят

12:52:27 28-01-2024

Гость (18:22:00 27-01-2024) А в стиле дур-дом-бум-бом он не хотел поработать?... вы брюзга и фанат Петросяна 80+. я угадала?

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Цой

22:24:09 27-01-2024

В наших сердцах не погаснет звезда по имени солнце

  2 Нравится
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