Восемь человек получили ранения при нападении ДРГ на Белгородскую область

Большая часть населения приграничных сёл и районного центра, подвергнувшихся атаке, покинули территорию

22 мая 2023, 23:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки диверсионного-разведывательной группы на регион восемь человек получили ранения. Об этом он сказал в ходе прямого эфира в своём Telegram-канале.

Он отметил, что большая часть населения приграничных сёл и районного центра, куда вошла украинская ДРГ, покинула территорию. Кроме того, последние звонки 23 мая в школах Белгородской области пройдут дистанционно.

Telegram-канал SHOT также со ссылкой на свои источники сообщает, что 39 диверсантов были убиты в результате боёв в Белгородской области. Несколько человек взяли в плен.

Напомним, что о заходе ДРГ на территорию Грайворонского округа заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он подчёркивал, что ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.

Вечером в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Он устанавливает специальные меры и временные ограничения.