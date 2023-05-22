Режим контртеррористической операции введен в Белгородской области

Он устанавливает специальные меры и временные ограничения — от проверки у физических лиц документов до приостановления деятельности опасных производств и организаций

22 мая 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Белгородской области введён правовой режим контртеррористической операции. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава напомнил, что он устанавливает специальные меры и временные ограничения – от проверки у физических лиц документов до приостановления деятельности опасных производств и организаций.

Напомним, что о заходе ДРГ на территорию Грайворонского округа заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он подчёркивал, что ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимиру Путину уже доложили о происходящем. По его словам, цель диверсии – отвлечение внимания от артёмовского направления, чтобы минимизировать политический ущерб от потери Артёмовска.