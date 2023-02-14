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Глава Алтая посетил Луганскую Народную Республику

Пресс-секретарь Олега Хорохордина опубликовал снимки руководителя республики в экипировке

14 февраля 2023, 20:50, ИА Амител

Фото: t.me/maksimov_tg
Фото: t.me/maksimov_tg

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин посетил Луганскую Народную Республику. Его снимок опубликовал пресс-секретарь Михаил Максимов в Telegram-канале.

"Подробности скоро", – добавил он.

Напомним, что губернатор Алтайского края также посещал Луганскую Народную Республику в июне прошлого года. Там он встретился с главой Славяносербского района, который подшефен нашему региону.

Комментарии 4

  • Наши монтажники там даже без касок
    14 февраля, Гость   Ответить
  • По-моему, надо писать "Глава Республики Алтай".Ведь можно по заголовку подумать ,что глава Алтая В.П. Томенко ...и далее по тексту.Неужели журналистам не понятно, что есть два субъекта РФ : Алтайский край и Республика Алтай.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Это говорит о том кто и как учился Или наоборот как преподают Такие же неучи
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Вот там и командуйте.
    15 февраля, Гость   Ответить
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