Глава Алтая посетил Луганскую Народную Республику

Пресс-секретарь Олега Хорохордина опубликовал снимки руководителя республики в экипировке

14 февраля 2023, 20:50, ИА Амител

Фото: t.me/maksimov_tg

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин посетил Луганскую Народную Республику. Его снимок опубликовал пресс-секретарь Михаил Максимов в Telegram-канале.

"Подробности скоро", – добавил он.

Напомним, что губернатор Алтайского края также посещал Луганскую Народную Республику в июне прошлого года. Там он встретился с главой Славяносербского района, который подшефен нашему региону.