Глава Алтая рассказал о поездке в Луганскую Народную Республику

Олег Хорохордин пообщался с военнослужащими, передал им оборудование и посылки, а также поздравил с наступающим 23 Февраля

15 февраля 2023, 08:50, ИА Амител

Кадр из видео: vk.com/olegkhorokhordin

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин посетил Луганскую Народную Республику, где встретился с мобилизованными, добровольцами и контрактниками из региона. Об этом политик сообщил во "ВКонтакте".

По его словам, он пообщался с бойцами и узнал о волнующих их вопросах – как в части дооснащения, так и по мерам поддержки семей: внеочередного предоставления мест в детсадах, освобождения от родительской платы, бесплатном питании школьников и т.д.

"Есть единичные сообщения о том, что региональные меры поддержки предоставляются не в полном объёме. Эти обращения будут тщательно проверены, такие случаи должны быть полностью исключены", – отметил он.

Глава региона добавил, что привёз бойцам тепловизоры, квадрокоптеры, радиостанции, монокуляры, рации, бинокли, купленные как за счёт бюджета, так и при помощи предпринимателей, общественных организаций.

Хорохордин также поздравил военнослужащих с наступающим 23 Февраля и передал им посылки: чай, мёд, бальзамы, кедровые орехи, письма от школьников и спецвыпуски местных газет с информацией о гуманитарной помощи и мерах господдержки.

"Несмотря на то, что мы небольшой по численности населения регион, на передовую отправлено уже более 60 тонн гуманитарного груза, и эта работа не останавливается ни на минуту. Всё это придаёт военнослужащим сил, напоминает им о поддержке земляков и, безусловно, приближает достижение целей специальной военной операции, обозначенных нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Бойцы передают землякам большой привет и благодарность. У них хороший боевой настрой и уверенность в том, что наше дело – правое, Победа будет за нами!" – заключил Олег Хорохордин.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко также посещал Луганскую Народную Республику. В июне 2022 года там он встретился с главой Славяносербского района, который подшефен краю.