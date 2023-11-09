Глава алтайских профсоюзов не согласился, что учителям не нужно повышать зарплату

Панов считает, что уровень заработка педагогов является одним из критериев уважения государства и общества к их труду

09 ноября 2023, 16:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов не согласился со словами главы Минобразования Оренбургской области Алексея Пахомова, который считает, что учителям не нужна высокая зарплата. В комментарии для amic.ru он отметил, что низкая оплата не может являться стимулом к более добросовестному труду.

Председатель союза напомнил, что по закону зарплата учителей и других работников должна индексироваться, а соблюдение законов является основой существования правового государства.

"Учитель – действительно та профессия, где работают по призванию. Однако прийти в профессию, руководствуясь высокими моральными принципами, не означает обходиться без средств к существованию, обрекая себя и свою семью на бедность", – подчеркнул Панов.Низкая зарплата не может являться стимулом к добросовестному труду. Наоборот, тот, кто хорошо работает, должен получать достойную заработную плату. Сам уровень заработной платы учителей Панов назвал одним из критериев уважения государства и общества к их труду.

"Сегодня в сфере образования есть свои проблема: многие педагоги работают больше чем на одну ставку. Есть нехватка кадров. И как раз достойная зарплата будет мотивировать молодежь идти в профессию, следуя своему призванию", – заключил руководитель профсоюзной организации.Напомним, что ранее Пахомов заявил, что если учителям повысить оклад, то в систему пойдут работать "за длинным рублем", а не ради детей.