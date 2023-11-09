Глава алтайских профсоюзов не согласился, что учителям не нужно повышать зарплату
Панов считает, что уровень заработка педагогов является одним из критериев уважения государства и общества к их труду
09 ноября 2023, 16:52, ИА Амител
Глава Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов не согласился со словами главы Минобразования Оренбургской области Алексея Пахомова, который считает, что учителям не нужна высокая зарплата. В комментарии для amic.ru он отметил, что низкая оплата не может являться стимулом к более добросовестному труду.
Председатель союза напомнил, что по закону зарплата учителей и других работников должна индексироваться, а соблюдение законов является основой существования правового государства.
"Учитель – действительно та профессия, где работают по призванию. Однако прийти в профессию, руководствуясь высокими моральными принципами, не означает обходиться без средств к существованию, обрекая себя и свою семью на бедность", – подчеркнул Панов.Низкая зарплата не может являться стимулом к добросовестному труду. Наоборот, тот, кто хорошо работает, должен получать достойную заработную плату. Сам уровень заработной платы учителей Панов назвал одним из критериев уважения государства и общества к их труду.
"Сегодня в сфере образования есть свои проблема: многие педагоги работают больше чем на одну ставку. Есть нехватка кадров. И как раз достойная зарплата будет мотивировать молодежь идти в профессию, следуя своему призванию", – заключил руководитель профсоюзной организации.Напомним, что ранее Пахомов заявил, что если учителям повысить оклад, то в систему пойдут работать "за длинным рублем", а не ради детей.
18:33:26 09-11-2023
Да, действительно. А зачем. Пусть без денег, но лишь бы работали хорошо.
07:05:47 10-11-2023
В скором времени мы придём к тому, что детей будет учить некому, сейчас большинство педагогов, это пенсионеры, а молодое поколение в школу не идёт. Ещё пара, тройка лет и всё, учить будут некому, да и так пришли к тому, что не учить нужно, образовательные услуги оказавать. Вот и видно отношение государства к педагогам, не нужны они никому, оклады совсем мизерные 8-9тысяч, а остальное доплаты, если хорошо потрудился, в конкурсах поучаствовал.
08:12:43 10-11-2023
Анастасия (07:05:47 10-11-2023) В скором времени мы придём к тому, что детей будет учить нек... А то сейчас они прям учат.
08:32:04 10-11-2023
Гость (08:12:43 10-11-2023) А то сейчас они прям учат.... А кто учит? Ты что ли? Если так считаешь, не води своих в школу, учи дома - это сейчас не возбраняется. Хоть учителям голову морочить не будешь и другим мешать учиться не будешь.
09:40:16 10-11-2023
Гость (08:32:04 10-11-2023) А кто учит? Ты что ли? Если так считаешь, не води своих в шк... Хоть это и не мне ответ, но Вы, батенька, хам трамвайный! Что за тыканье незнакомым людям? Вас то кто учил? А по сути вопроса все верно, учителя напрягаться не хотят. Сын 8 класс гимназия, учителя, которые уже в возрасте действительно учат, а с позапрошлого года, уж не знаю чем заманили, пришел коллектив молодых мадам, так вот те каждый день аватарки у доски меняют с губками уточками. Тут одна голосовое отправила детям по теме сочинения - учитель русского и литературы, это было такое позорное сообщение с ЭЭ... и АА.., что могу себе представить как она уроки ведет. И повадились все на ДЗ, они все доклады, эссе, письменные работы - все на дом! Так что учат единицы, молодые - отрабатывают часы кое как.
11:47:34 10-11-2023
Анна (09:40:16 10-11-2023) Хоть это и не мне ответ, но Вы, батенька, хам трамвайный! Чт... А ты кто такая, чтобы замечания делать? Яжмамка очередная?
12:36:34 10-11-2023
Гость (11:47:34 10-11-2023) А ты кто такая, чтобы замечания делать? Яжмамка очередная?... Что и требовалось доказать. Судя по стилю написания и яжепапкой не назвать, Вы форменный коз..л. Так понятнее? На вашем языке?
14:43:37 10-11-2023
Для любого родителя, его ребенок самый лучший, добрый и честный. Правда, на воспитание своих чад и развитие этих качеств не у всех хватает возможностей, таких как время,средства, мозги. Начните с себя прежде всего, а не опускайтесь в своих нерадивых суждениях ниже плинтуса.
15:13:02 10-11-2023
Гость (12:36:34 10-11-2023) Что и требовалось доказать. Судя по стилю написания и яжепап... Чего ты взялась доказывать? Свою глупость? Так она и без доказательств очевидна. Сама хамишь, унижаешь учителей, а сама белая и пушистая? Ты скорее из тех, которые бесперечь жалуются по поводу и без повода. Тебе написали - не устраивает, учи сама. Или мозга только клеветать на учителей хватает, хабалка!
15:24:58 10-11-2023
Гость (15:13:02 10-11-2023) Чего ты взялась доказывать? Свою глупость? Так она и без до... да вы обе-двое друг друга стоите.