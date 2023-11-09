Российский министр заявил, что учителям нельзя повышать зарплаты

По его словам, в таком случае люди пойдут в школы "за длинным рублем", а не ради призвания

09 ноября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов заявил о том, что учителям нельзя повышать зарплаты. Об этом сообщает "Говорит Москва".

По мнению Пахомова, если увеличить учителям оклад, то в систему пойдут работать "за длинным рублем", а не ради детей.

Первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Олег Смолин, комментируя высказывания Пахомова, заявил, что сейчас в системе образования наблюдается дефицит кадров, а учителям нужно оказывать полную поддержку.

"Высказывание, мягко говоря, безграмотное с управленческой точки зрения", – сказал Смолин.

Как заявил Смолин, учителя в России получают на 15 тысяч рублей меньше, чем уровень средней зарплаты. Поэтому педагоги вынуждены брать дополнительную нагрузку, из-за чего у них не остается времени на себя.