Российский министр заявил, что учителям нельзя повышать зарплаты
По его словам, в таком случае люди пойдут в школы "за длинным рублем", а не ради призвания
09 ноября 2023, 09:01, ИА Амител
Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов заявил о том, что учителям нельзя повышать зарплаты. Об этом сообщает "Говорит Москва".
По мнению Пахомова, если увеличить учителям оклад, то в систему пойдут работать "за длинным рублем", а не ради детей.
Первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Олег Смолин, комментируя высказывания Пахомова, заявил, что сейчас в системе образования наблюдается дефицит кадров, а учителям нужно оказывать полную поддержку.
"Высказывание, мягко говоря, безграмотное с управленческой точки зрения", – сказал Смолин.
Как заявил Смолин, учителя в России получают на 15 тысяч рублей меньше, чем уровень средней зарплаты. Поэтому педагоги вынуждены брать дополнительную нагрузку, из-за чего у них не остается времени на себя.
09:03:42 09-11-2023
Отправить министра Пахомова простым учителем в школу! Хотя он наверное даже трудовиком не потянет.
09:38:00 09-11-2023
Гость (09:03:42 09-11-2023) Отправить министра Пахомова простым учителем в школу! Хотя о... Чтобы быть трудовиком, надо многое уметь делать руками, так что этому чудаку это не грозит, он даже башкой не умеет работать
11:48:42 09-11-2023
Гость (09:03:42 09-11-2023) Отправить министра Пахомова простым учителем в школу! Хотя о... ОБЖ сможет вести. Там все равно бубнят темы, читая по учебнику.
09:07:15 09-11-2023
Этому министру МРОТ до конца жиизни...
09:38:23 09-11-2023
... (09:07:15 09-11-2023) Этому министру МРОТ до конца жиизни... ... у него доход за 2021 год 4 820 820 руб , у супруги 3 059 344,07 и недвижимости 3373м2, так что на МРОТ ему не получится
11:19:35 09-11-2023
... (09:07:15 09-11-2023) Этому министру МРОТ до конца жиизни... ... Куда этого министра...!?
09:10:33 09-11-2023
И правильно. Итак в школах уже не учат а только "выдают информацию".
09:56:52 09-11-2023
Гость (09:10:33 09-11-2023) И правильно. Итак в школах уже не учат а только "выдают инфо... А причем тут учителя? Система образования такая сейчас. Требования ФГОС. Деятельностный подход в обучении. Не будешь так работать, не пройдешь аттестацию и гудбай школа!
10:15:54 09-11-2023
Гость (09:10:33 09-11-2023) И правильно. Итак в школах уже не учат а только "выдают инфо... Интересная ситуация. Никто не указывает как работать сантехнику, строителю, машинисту тепловоза. Но все норовят указать как учителю надо работать! Великие дидакты! Прям одни Яны Амосы Коменские.
09:11:55 09-11-2023
Лучше не скажешь "Денег нет, но вы держитесь" "Не нравятся зарплата, идите в бизнес" не моё))
09:16:39 09-11-2023
ВВП (09:11:55 09-11-2023) Лучше не скажешь "Денег нет, но вы держитесь" "Не нравятся з... Бизнес уже неактуален, надо говорить - идите на СВО, там хорошо платят. А в школах надо вообще зп отменить. Призвание у них или хухры-мухры?
10:46:02 09-11-2023
Гость (09:16:39 09-11-2023) Бизнес уже неактуален, надо говорить - идите на СВО, там хор... Призванием сыт не будешь
09:13:29 09-11-2023
Была такая поговорка "Ума нет иди в пед" она появилась, так как в пед институты было сложнее не поступить чем поступить и хороших учителей "рождалось" единицы, а все остальные просто мимо проходящие, которые не осилили поступление в другие вузы и эти мимо проходящие потом от безысходности шли в школы.В итоге в каждой второй школе учительская это змеиное гнездо, где каждый каждому враг и сольет своего коллегу при первой возможности.Теперь представьте, что те хорошие учителя, которым не нужны деньги будут бороться не только со змеями, но и со змеями, которые пришли за деньгами и вот тогда вы же и попросите вернуть всё в зад.Что делать, да всё просто, надо оценивать учителей зарплатой по успеваемости их учеников, а эту успеваемость оценивать контролем из соседней школы, что бы школа на школу и тем бюджета больше кто победит.
10:44:54 09-11-2023
Гость (09:13:29 09-11-2023) Была такая поговорка "Ума нет иди в пед" она появилась, так ... 2000 год 7 человек на 1 место (история и английский язык) .
11:33:26 09-11-2023
Гость (10:44:54 09-11-2023) 2000 год 7 человек на 1 место (история и английский язык) . ... Ну вы вспомнили тоже, 2000-й год. У нас в самом обычном классе самой обычной школы 7 медалистов выпустилось. Поколение тогда было достойное.
12:10:39 09-11-2023
Гость (10:44:54 09-11-2023) 2000 год 7 человек на 1 место (история и английский язык) . ... Наша физичка в свое время не поступила в мед, а в педе как всегда был недобор, допприем в сентябре.
09:16:06 09-11-2023
Отлично! Человек который в 2021 официально заработал 4 820 820 руб и имеет недвижки на 3 373 м2 а именно: Земельный участок, 5501 кв. м (долевая собственность) Квартира, 34.7 кв. м (долевая собственность) Квартира, 44.6 кв. м Квартира, 84.5 кв. м (долевая собственность) Квартира, 106 кв. м (в пользовании) Гараж, 18 кв. м Гараж, 18 кв. м Супруг(а): Земельный участок, 441 кв. м Супруг(а): Квартира, 44.6 кв. м (в пользовании) Супруг(а): Квартира, 84.5 кв. м (долевая собственность) Супруг(а): Квартира, 106 кв. м (в пользовании) Ребенок: Квартира, 44.6 кв. м (в пользовании) Ребенок: Квартира, 44.6 кв. м (в пользовании) Ребенок: Квартира, 84.5 кв. м (в пользовании) Ребенок: Квартира, 84.5 кв. м (в пользовании) Ребенок: Квартира, 106 кв. м (в пользовании) Ребенок: Квартира, 106 кв. м (в пользовании). говорит о не важности повышения заработной платы учителям. Я как не намекаю...
09:20:01 09-11-2023
Вот верное высказывание этого министра образовывания.Повысь зарплаты этим учителям и туда кто ни попадя ломанётся и начнёт вбивать нашим деткам,нашему будущему поколению что ни попадя.Было время физика была модной.Повысили им зарплату,так туда сразу ломанулись те,кто раньше физикам и не думал стать.А вот повысь зарплату геологам,туда многие ломанутся и разбредутся по стране,по её неведомым местам.Благо,что страна большая и народу в ней много.
09:23:03 09-11-2023
Какой цинизм!
09:25:16 09-11-2023
Прям целое событие! Ну сказал один в слух , то что думают всё остальные. И всё прям самый плохой он.
11:50:54 09-11-2023
Гость (09:25:16 09-11-2023) Прям целое событие! Ну сказал один в слух , то что думают вс... А следить надо за языком, если работаешь на такой должности. А если даже язык свой не можешь контролировать, то какого фига занимаешь такую должность?
09:27:07 09-11-2023
Можно подумать он пришел в министерство, работать министром, о людях думать!?
10:12:04 09-11-2023
Гость (09:27:07 09-11-2023) Можно подумать он пришел в министерство, работать министром,... У Говорухиной тоже бы надо спросить, зачем она в министры лезла? Вдь в школе толком не работала, ничего о ней не знает. Зато зарплата под 4 сотки.
09:41:39 09-11-2023
Зачем обсуждать бред регионального клерка, когда уже есть оценка его словам со стороны федерального чиновника? Я вообще не понимаю зачем им дают рот открывать? Да более того, я не понимаю как таких вообще назначают на какие-либо должности выше дворницкой…
11:14:54 09-11-2023
Гость (09:41:39 09-11-2023) Зачем обсуждать бред регионального клерка, когда уже есть оц... Дворников то зачем оскорбляете.... У них работа не сахар, хоть и знания точных наук не требует. Ни один чиновник не сможет проработать дворником больше одного рабочего дня
09:41:54 09-11-2023
Вот оно истинное лицо власти!!!, гнать ссаными тряпками такого чиновника!!!
09:49:52 09-11-2023
А в министры идут за какую зарплату? Неуж за " спасибо" работают?
09:54:43 09-11-2023
Да он не министр, он тролль какой-то
10:55:42 09-11-2023
Расжаловать министра Пахомова до оператора по уборке снега в Сибири и не платить денег, а то он еще ченть сморозит)
11:18:45 09-11-2023
Я снова не читал саму новость!.. сразу принялся читать комментарии!!! Уж больно хочется узнать что Народ думает об этом!!!?...
11:48:01 09-11-2023
Тогда и министрам образования надо платить минимум по такой логике. Чтобы шли в министры не за длинным рублем, а по призванию. Может, тогда и в образовании что-то изменится к лучшему.
13:08:17 09-11-2023
"Высказывание, мягко говоря, безграмотное с управленческой точки зрения --- это прям мягко
13:22:54 09-11-2023
предлагаю с таких министров еще и деньги брать за выход на работу.
13:34:42 09-11-2023
А поздно пить боржоми. Из старой гвардии учителей остались единицы. По качеству образования в 2022- 2023 году Барнаул занимает 235 место из 274 городов РФ. Это хуже, чем в 85.77% крупных городах России. По результатам ЕГЭ в Барнауле осталось неплохих школ- пальцев одной ноги хватит пересчитать. Молодые учителя не враги своему здоровью и семье. Чаще поливайте грязью преподавателей, платите копейки и сами будете учить своих балбесов. Точнее платить тем же учителям в час по штуке-полторы. Если еще сумеете пробиться к хорошему репетитору, особенно по русскому. Моя жена предпочитает работать с Москвой,Питером...Удачи.
13:48:33 09-11-2023
Гость (13:34:42 09-11-2023) А поздно пить боржоми. Из старой гвардии учителей остались е... Вот зачем репетитор по русскому? Человек либо читает книги, либо нет. Во втором случае никакой репетитор языку не научит.
13:59:27 09-11-2023
Гость (13:48:33 09-11-2023) Вот зачем репетитор по русскому? Человек либо читает книги, ... А вы русский язык, как предмет, не путаете с литературой? Чему-чему, а правилам русского языка, репетитор научить может. Хотя, мне не понятно, почему это не делают учителя в школе, которым все так хотят поднять ЗП.
14:32:51 09-11-2023
Элен без ребят (13:59:27 09-11-2023) А вы русский язык, как предмет, не путаете с литературой? Ч... есть такое понятие как начитанность и визуальная память. Ты можешь не помнить правил, но писать грамотно, ты просто ЗНАЕШЬ, как пишутся слова. Для этого надо просто много читать. Сейчас с появлением месседжеров стало трудно общаться с людьми. Многих просто перестаешь воспринимать всерьез, видя что и как они пишут (т.е. какая каша у них голове). К местным комметаторам это тоже относится
17:24:53 09-11-2023
Элен без ребят (13:59:27 09-11-2023) А вы русский язык, как предмет, не путаете с литературой? Ч... Ты пишешь безграмотно - это факт. Опять учителя плохие? Не научили? Тебе вроде не шешнацать, могла бы и сама свою грамотность повысить.
14:07:15 09-11-2023
Гость (13:48:33 09-11-2023) Вот зачем репетитор по русскому? Человек либо читает книги, ... Репетитор, чтобы натаскать на ЕГЭ по русскому языку. Научить правильно сдавать этот тест. Не для знаний.
13:54:14 09-11-2023
Учителя это роботы, отбубнили урок до свидания. Ребенку нанимали репетитора по физике, он после первого занятия так вдохновился, все понятно, интересно, все понял.
14:10:00 09-11-2023
Гость (13:54:14 09-11-2023) Учителя это роботы, отбубнили урок до свидания. Ребенку нани... Посмотрите видеоуроки Павла Виктор по физике, очень понятно объясняет. Удобно смотреть "Полный курс школьной физики из 473-х уроков". Бесплатно и доступно.
14:15:36 09-11-2023
Гость (14:10:00 09-11-2023) Посмотрите видеоуроки Павла Виктор по физике, очень понятно ... Я не против посмотреть. НО почему нас учили и никто не знал слов доп уроки/репетиторы? Хорошо что есть в интернете информация. А давайте тогда школы то и закроем коль можно без них самим все понять.
15:21:13 09-11-2023
Гость (14:15:36 09-11-2023) Я не против посмотреть. НО почему нас учили и никто не знал ... Учили того кто хотел учиться, как и сейчас.
19:52:20 09-11-2023
Конечно, не надо им зарплату повышать - пусть с голоду сдохнут с такой инфляцией.