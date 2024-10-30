НОВОСТИТранспорт

Глава алтайского Минтранса может уйти в отставку

Действующий министр может покинуть пост до конца текущей недели

30 октября 2024, 14:00, ИА Амител

Антон Воронов / Фото: правительство Алтайского края
Антон Воронов / Фото: правительство Алтайского края

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов в ближайшее время может покинуть занимаемую должность, сообщает "Толк" со ссылкой на источник.

По данным издания, Воронов ранее обозначил намерение оставить пост министра, написав заявление об увольнении летом 2024 года.

"Хода заявлению довольно долго не давали, но в настоящее время вопрос решился", – сообщил источник.

Причиной вероятной отставки инсайдер называет внутренние противоречия в составе правительства – у главы Минтранса якобы не сложились отношения с вице-премьером региона Александром Климиным, который в том числе курирует транспортный блок.

Напомним, Воронов приступил к обязанностям министра 7 февраля 2022 года. До этого он возглавлял Павловский район.

Алтайский край Транспорт отставки и назначения

Комментарии 16

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Иванна

14:03:37 30-10-2024

Недолго музыка играла.

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Гость

14:10:18 30-10-2024

Это который очень поминаемый?

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Гость

14:20:38 30-10-2024

Не развязочка ли на Лесном тракте с Южным, стала причиной?

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Гость

19:53:14 30-10-2024

Гость (14:20:38 30-10-2024) Не развязочка ли на Лесном тракте с Южным, стала причиной? ... Вот-вот. А ведь твердил нам, что всё будет качественно и в срок. Ну-ну.

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Гость

02:39:27 31-10-2024

Гость (14:20:38 30-10-2024) Не развязочка ли на Лесном тракте с Южным, стала причиной? ... Какая там развязочка? Чего вы мелете? Там обычный перекресток со светофором.

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Гость

19:44:04 31-10-2024

Гость (14:20:38 30-10-2024) Не развязочка ли на Лесном тракте с Южным, стала причиной? ... Там завязочка дай бог каждому.

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Гость

14:28:50 30-10-2024

Не Лесной тракт,а шоссе Ленточный бор

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Гость

14:42:16 30-10-2024

Ждем очередного коррупционного продолжения?

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Гость

14:57:23 30-10-2024

Кандидатурам из Павловска сразу нужно говорить нет. Там прям питомник для взращивания коррумпированных.

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Гость

15:14:40 30-10-2024

Нужно не просто в отставку, а лопату в руки и на развязку там беда с кадрами, людей не хватает. Не умеешь работать головой, работай руками.

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СССР

15:17:52 30-10-2024

Здесь другая сторона медали - не занес климкину что просили. побоялся повторить судьбу барнаульского дорожника.

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Гость

15:33:00 30-10-2024

Хосспади, тоже мне министр… Ну снимите его и всё. Кто то расстроится? Какие-нибудь последствия будут? Да ноль. Затраты только на печать новых визиток.

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Гость

16:59:32 30-10-2024

Гость (15:33:00 30-10-2024) Хосспади, тоже мне министр… Ну снимите его и всё. Кто то рас...
Сильно ошибаетесь. Будут те, кто расстроится и те, кто обрадуется. Снимать придется и замов, начальников отделов. Изменится весь порядок решения вопросов и заносов. Всё нужно заново налаживать, а это время. Время - деньги. Главная проблема - не факт, что будет лучше.

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Гость

17:45:12 30-10-2024

Гость (16:59:32 30-10-2024) Сильно ошибаетесь. Будут те, кто расстроится и те, кто о... Вы не поверите, но это происходит очень быстро. Приходит новый главарь, ставит своих капо, и дальше всё едет как ехало.

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Musik

21:55:42 30-10-2024

Гость (17:45:12 30-10-2024) Вы не поверите, но это происходит очень быстро. Приходит нов... Схема да, обычная та же. Только настоена как правило хуже.
В данном контексте любая система выигрывает при длительном периоде стабильности - хотя бы правила игры устаканены.

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Гость

19:46:24 31-10-2024

Musik (21:55:42 30-10-2024) Схема да, обычная та же. Только настоена как правило хуже.

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