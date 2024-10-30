Глава алтайского Минтранса может уйти в отставку
Действующий министр может покинуть пост до конца текущей недели
30 октября 2024, 14:00, ИА Амител
Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов в ближайшее время может покинуть занимаемую должность, сообщает "Толк" со ссылкой на источник.
По данным издания, Воронов ранее обозначил намерение оставить пост министра, написав заявление об увольнении летом 2024 года.
"Хода заявлению довольно долго не давали, но в настоящее время вопрос решился", – сообщил источник.
Причиной вероятной отставки инсайдер называет внутренние противоречия в составе правительства – у главы Минтранса якобы не сложились отношения с вице-премьером региона Александром Климиным, который в том числе курирует транспортный блок.
Напомним, Воронов приступил к обязанностям министра 7 февраля 2022 года. До этого он возглавлял Павловский район.
14:03:37 30-10-2024
Недолго музыка играла.
14:10:18 30-10-2024
Это который очень поминаемый?
14:20:38 30-10-2024
Не развязочка ли на Лесном тракте с Южным, стала причиной?
19:53:14 30-10-2024
Гость (14:20:38 30-10-2024) Не развязочка ли на Лесном тракте с Южным, стала причиной? ... Вот-вот. А ведь твердил нам, что всё будет качественно и в срок. Ну-ну.
02:39:27 31-10-2024
Гость (14:20:38 30-10-2024) Не развязочка ли на Лесном тракте с Южным, стала причиной? ... Какая там развязочка? Чего вы мелете? Там обычный перекресток со светофором.
19:44:04 31-10-2024
Гость (14:20:38 30-10-2024) Не развязочка ли на Лесном тракте с Южным, стала причиной? ... Там завязочка дай бог каждому.
14:28:50 30-10-2024
Не Лесной тракт,а шоссе Ленточный бор
14:42:16 30-10-2024
Ждем очередного коррупционного продолжения?
14:57:23 30-10-2024
Кандидатурам из Павловска сразу нужно говорить нет. Там прям питомник для взращивания коррумпированных.
15:14:40 30-10-2024
Нужно не просто в отставку, а лопату в руки и на развязку там беда с кадрами, людей не хватает. Не умеешь работать головой, работай руками.
15:17:52 30-10-2024
Здесь другая сторона медали - не занес климкину что просили. побоялся повторить судьбу барнаульского дорожника.
15:33:00 30-10-2024
Хосспади, тоже мне министр… Ну снимите его и всё. Кто то расстроится? Какие-нибудь последствия будут? Да ноль. Затраты только на печать новых визиток.
16:59:32 30-10-2024
Гость (15:33:00 30-10-2024) Хосспади, тоже мне министр… Ну снимите его и всё. Кто то рас...
Сильно ошибаетесь. Будут те, кто расстроится и те, кто обрадуется. Снимать придется и замов, начальников отделов. Изменится весь порядок решения вопросов и заносов. Всё нужно заново налаживать, а это время. Время - деньги. Главная проблема - не факт, что будет лучше.
17:45:12 30-10-2024
Гость (16:59:32 30-10-2024) Сильно ошибаетесь. Будут те, кто расстроится и те, кто о... Вы не поверите, но это происходит очень быстро. Приходит новый главарь, ставит своих капо, и дальше всё едет как ехало.
21:55:42 30-10-2024
Гость (17:45:12 30-10-2024) Вы не поверите, но это происходит очень быстро. Приходит нов... Схема да, обычная та же. Только настоена как правило хуже.
В данном контексте любая система выигрывает при длительном периоде стабильности - хотя бы правила игры устаканены.
19:46:24 31-10-2024
Musik (21:55:42 30-10-2024) Схема да, обычная та же. Только настоена как правило хуже.