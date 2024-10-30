Глава алтайского Минтранса может уйти в отставку

Действующий министр может покинуть пост до конца текущей недели

30 октября 2024, 14:00, ИА Амител

Антон Воронов / Фото: правительство Алтайского края

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов в ближайшее время может покинуть занимаемую должность, сообщает "Толк" со ссылкой на источник.

По данным издания, Воронов ранее обозначил намерение оставить пост министра, написав заявление об увольнении летом 2024 года.

"Хода заявлению довольно долго не давали, но в настоящее время вопрос решился", – сообщил источник.

Причиной вероятной отставки инсайдер называет внутренние противоречия в составе правительства – у главы Минтранса якобы не сложились отношения с вице-премьером региона Александром Климиным, который в том числе курирует транспортный блок.

Напомним, Воронов приступил к обязанностям министра 7 февраля 2022 года. До этого он возглавлял Павловский район.