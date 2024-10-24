Министр транспорта Антон Воронов вновь возглавил медиарейтинг алтайских чиновников
В тройку лидеров также вошли Елена Безрукова и Вячеслав Химочка
24 октября 2024, 10:30, ИА Амител
Антон Воронов / Кадр из видео: Минтранс Алтайского края / t.me/mintrans22
Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в сентябре 2024 года. Исследование провела "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за сентябрь:
- министр транспорта Антон Воронов – 1-е место, 66 упоминаний;
- министр культуры Елена Безрукова – 2-е место, 38 упоминаний;
- министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка – 3-е место, 31 упоминание;
- министр спорта Иван Нифонтов – 4-е место, 30 упоминаний;
- министр здравоохранения Дмитрий Попов – 5-е место, 27 упоминаний.
Медиарейтинг / "Атмосфера"
Лидерство Воронова объяснили тем, что в сентябре он дал интервью РИА Новости, а также рассказал о строительстве нового терминала в аэропорту Барнаула, будущем бийского аэропорта, прокомментировал промежуточные итоги ремонта дорог, строительство развязки на Змеиногорском тракте и планы по строительству обхода Бийска.
По итогам августа министр также возглавил аналогичный рейтинг.
10:37:17 24-10-2024
Господа из Амик, обратите пожалуйста внимание на ситуацию по семейной ипотеке! Валентина Матвиенко оказывается только узнала что проблема с лимитами, и грозно ударила кулаком, указав что проблем с ними быть не должно. Перераспределили лимиты, но во всех банках подняли первоначальный взнос с 20 до 50 процентов. Спасибо! Говорят что это сделано для того, чтобы лимитов хватило до конца года. Вот оно настоящее лицемерие у всех структур. Это же додуматься надо до такого, у всех же семей с детьми есть 50% для первоначального взноса. При этом зато из телевизора нам говорят, что в стране всё хорошо, а Сбер тем временем захватывает инфраструктуру в РА, вбухивает миллиарды в свою собственность. Вижу как везде этот момент замалчивают!
11:13:58 24-10-2024
Иван (10:37:17 24-10-2024) Господа из Амик, обратите пожалуйста внимание на ситуацию по... Даже Президент и глава ЦБ РФ обратили внимание на те проблемы, которые создала для наших людей и экономики в целом, на многие годы вперёд, программа льготной ипотеки. В результате этой программы надулся ценовой пузырь, стоимость квартир выросла в два с лишним раза. Вы жалуетесь, что не можете приобрести квартиру или внести сразу 50% её стоимости и даже не понимаете, что из-за возросшей цены и процентной ставки по итогу выплатите за 20-30 лет 4-5 рыночных стоимостей квартиры! Более того, и Президент и глава ЦБ, прекрасно понимают, что значительная часть таких ипотечников не сможет пройти весь этот путь в 20-30 лет и потеряют на каком то этапе всё. Из-за т.н. льготной программы ипотеки и взрывного роста цен, который она вызвала, многие наши люди, которые были близки к покупке квартиры, не смогли этого сделать и теперь тоже вынуждены десятилетиями работать на банкиров, вогнавших по этой программе их в рабство. Только возврат к настоящим рыночным ценам, а не дутым усилиями банков, застройщиков и иных выгодоприобретателей, может спасти ситуацию. Найдите сейчас иной, более выгодный, способ пережить эту ситуацию. Подождите год-полтора, и ситуация с ценами резко изменится в лучшую для вас сторону.
10:37:29 24-10-2024
как упоминали? крыли? такое себе достижение
10:55:26 24-10-2024
Это он у писак рейтинг имеет. Чего проще- 30 сми и интернет ресурсов перепостили 2 новости и лидер!
И чего он на фото бычится? Для грозности и солидности?
13:33:09 24-10-2024
Что это за никчемный "рейтинг"???
Рейтинг должен считаться по делам и никак иначе!
13:46:10 24-10-2024
Лицо бы ему попроще...
18:57:14 24-10-2024
Гость (13:46:10 24-10-2024) Лицо бы ему попроще...... Он же виноват что умный
17:04:04 24-10-2024
А что внешность то? Вон у шеломегцевп внешность была супер. Зато сейчас все плюются. А министр нормально работает. Первое место заслуженно...
17:49:46 24-10-2024
Фотограф прям умеет настроение поднять, молодец. Ну а про дела мы еще вспомним, как развязку никчемную на Змеиногорском тракте к весне сделают. Вот тогда и обещания о качестве и сроках сдачи из уст А.Воронова тоже всплывут.
20:11:58 24-10-2024
Отталкивающая личность....
20:56:39 24-10-2024
Ну да, с транспортом у нас все отлично!
22:18:07 24-10-2024
Это взгляд министра на общественный транспорт в г. Барнауле?