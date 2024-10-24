Министр транспорта Антон Воронов вновь возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

В тройку лидеров также вошли Елена Безрукова и Вячеслав Химочка

24 октября 2024, 10:30, ИА Амител

Антон Воронов / Кадр из видео: Минтранс Алтайского края / t.me/mintrans22

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в сентябре 2024 года. Исследование провела "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за сентябрь:

министр транспорта Антон Воронов – 1-е место, 66 упоминаний;

министр культуры Елена Безрукова – 2-е место, 38 упоминаний;

министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка – 3-е место, 31 упоминание;

министр спорта Иван Нифонтов – 4-е место, 30 упоминаний;

министр здравоохранения Дмитрий Попов – 5-е место, 27 упоминаний.

Медиарейтинг / "Атмосфера"

Лидерство Воронова объяснили тем, что в сентябре он дал интервью РИА Новости, а также рассказал о строительстве нового терминала в аэропорту Барнаула, будущем бийского аэропорта, прокомментировал промежуточные итоги ремонта дорог, строительство развязки на Змеиногорском тракте и планы по строительству обхода Бийска.

По итогам августа министр также возглавил аналогичный рейтинг.