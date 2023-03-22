Глава алтайского Минтранса ответил на информацию о начислении незаконных премий

Антон Воронов выразил надежду на то, что вышестоящие инстанции поставят точку в этой истории

22 марта 2023, 11:41, ИА Амител

Фото: Антон Воронов / "ВКонтакте"

Глава Минтранса Алтайского края Антон Воронов прокомментировал сообщения о том, что он незаконно премировал себя во время работы на посту главы Павловского района. Сообщение об этом он опубликовал во "ВКонтакте".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Воронов сам выписывал себе премии, хотя делать это должно районное Собрание депутатов.

Прокурор потребовал признать незаконным распоряжение главы о выплате ему премии и вернуть эту сумму в бюджет района. 2 марта заявление прокуратуры удовлетворили, но в законную силу оно ещё не вступило.

"Все вопросы оплаты труда главы регламентировались соответствующим положением об оплате труда, утверждённым Собранием депутатов, то же самое касалось и премий, выплачиваемых в пределах средств, определённых депутатами. Указано, что я нарушил порядок согласования, которого фактически не существует, а условия, размеры и периодичность премирования были определены Собранием депутатов в Положении об оплате труда", – написал Воронов.

Он выразил надежду на то, что вышестоящие инстанции разберутся в ситуации и поставят точку в данном вопросе.