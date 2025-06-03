Глава алтайского Минтранса рассказал, какие дороги отремонтируют в крае в 2025 году
К концу года в регионе планируют привести в нормативное состояние 53% дорог
03 июня 2025, 20:00, ИА Амител
В Алтайском крае в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" к 2030 году планируют привести в нормативное состояние 60% региональных дорог – 15,7 тысячи км. Сейчас показатель составляет 51,3%, к концу 2025 года он должен достигнуть 53%. Для этого будет отремонтировано 270 км региональных трасс, сообщил министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян.
Какие трассы отремонтируют в 2025 году
- На дороге Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области" восстановят почти 50 км дорожного покрытия;
- на дороге Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан будут отремонтированы участки в Крутихинском, Панкрушихинском, Немецком национальном районах общей протяженностью более 30 км;
- на трассе Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан также восстановят 30 км;
- более 20 км приведут в нормативное состояние на дороге Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области.
Андрей Подолян отметил, что особое внимание уделяется дорогам, входящим в туристические маршруты. В 2025 году планируется обновить более 100 км "туристических" дорог, в том числе ведущих к Яровому, Бурлинскому, Малиновому озерам, национальному парку "Салаир", Денисовой пещере и другим популярным туристическим местам.
Еще одна важная категория – дороги, связывающие край с соседними регионами и государствами. Их протяженность составляет более двух тысяч километров, из которых 68% приведены в нормативное состояние. К 2030 году этот показатель должен достичь 85%. В 2025 году планируется довести его до 71,7%, для чего отремонтируют 150 км дорог на 15 региональных трассах.
Министр также указал, что уровень соответствия городских агломераций нормативам дорожной инфраструктуры здесь должен составлять 85%. Этот показатель в крае уже достигнут, его нужно удержать до 2030 года. Будет продолжена поддержка муниципалитетов в вопросах реконструкции и обновления улично-дорожной сети. На это из краевого бюджета выделена субсидия в размере более 2,7 млрд рублей, большая часть которой направлена на ремонт дорог в райцентрах и небольших городах.
"Таким образом, планируется обновить около сотни километров дорог местного значения. В том числе будет отремонтировано 32 км улично-дорожной сети в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. В целом на реализацию нацпроекта в 2025 году направлено почти 12,5 млрд рублей, что позволит обновить более 300 км дорог", – добавили в Минтрансе.
20:34:12 03-06-2025
За пять лет убьют участки, которые ремонтировали до 2025 года и так беличье колесо будет крутиться бесконечно. Учитесь у китайцев и у наших врагов, как делать дороги на века.
22:49:08 03-06-2025
Андрей Анатольевич, может Вы решите вопрос с капитальным ремонтом ул.Целинной г.Барнаул, от ул.Весенней до ул.Суворова в границах которой находятся три дошкольных учреждения, краевая больница, школа №118 на 1400 учеников. Пять лет назад жители, бизнес сформировали дорожное полотно из вторичных строительно-дорожных отходов в объёме 9000 тонн, две парковки и тротуар, потом за счёт бюджета уложили асфальтобетон на сумму 4,8 млн.руб. Полотно выдержало гарантийный срок 5 лет и ещё отстоит много лет, экономия бюджета десятки миллионов рублей. Пять лет администрация города Барнаула обещает провести капитальный ремонт ул.Целинной, организовать неровные поверхности, пешеходные переходы, пешеходную дорожку, освещение. Жители убедительно просят Вас решить этот вопрос, по этой дороге в краевую больницу едут жители всего края, уже было ДТП с наездом на ребёнка, так эта аварийная дорога служит и пешеходной дорожкой к социальным объектам.