К концу года в регионе планируют привести в нормативное состояние 53% дорог

03 июня 2025, 20:00, ИА Амител

Трасса / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" к 2030 году планируют привести в нормативное состояние 60% региональных дорог – 15,7 тысячи км. Сейчас показатель составляет 51,3%, к концу 2025 года он должен достигнуть 53%. Для этого будет отремонтировано 270 км региональных трасс, сообщил министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян.

Какие трассы отремонтируют в 2025 году

На дороге Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области" восстановят почти 50 км дорожного покрытия;

на дороге Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан будут отремонтированы участки в Крутихинском, Панкрушихинском, Немецком национальном районах общей протяженностью более 30 км;

на трассе Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан также восстановят 30 км;

более 20 км приведут в нормативное состояние на дороге Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области.

Андрей Подолян отметил, что особое внимание уделяется дорогам, входящим в туристические маршруты. В 2025 году планируется обновить более 100 км "туристических" дорог, в том числе ведущих к Яровому, Бурлинскому, Малиновому озерам, национальному парку "Салаир", Денисовой пещере и другим популярным туристическим местам.

Еще одна важная категория – дороги, связывающие край с соседними регионами и государствами. Их протяженность составляет более двух тысяч километров, из которых 68% приведены в нормативное состояние. К 2030 году этот показатель должен достичь 85%. В 2025 году планируется довести его до 71,7%, для чего отремонтируют 150 км дорог на 15 региональных трассах.

Министр также указал, что уровень соответствия городских агломераций нормативам дорожной инфраструктуры здесь должен составлять 85%. Этот показатель в крае уже достигнут, его нужно удержать до 2030 года. Будет продолжена поддержка муниципалитетов в вопросах реконструкции и обновления улично-дорожной сети. На это из краевого бюджета выделена субсидия в размере более 2,7 млрд рублей, большая часть которой направлена на ремонт дорог в райцентрах и небольших городах.