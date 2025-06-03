Часть путепровода на развязке в Барнауле пообещали достроить к июлю ради комфорта дачников
Об этом сообщил министр транспорта региона Андрей Подолян
03 июня 2025, 12:25, ИА Амител
Верхний путепровод на будущей развязке на Змеиногорском тракте в Барнауле планируют достроить к началу июля, чтобы в разгар дачного сезона минимизировать количество пробок в данной части города. В настоящее время на объекте работают специалисты Центрального ДСУ, которые еженедельно отчитываются о том, что успели сделать. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян.
Какие работы идут на объекте?
"Верхний путепровод будет открыт до полной сдачи объекта, он позволит автомобилям с правого поворота шоссе Ленточный бор напрямую выезжать на трассу до Рубцовска и разгрузить дорогу. Сейчас там уже практически завершились работы по асфальтированию ", – отметил министр.
По словам Андрея Подоляна, на завершение работ направят около 825 миллионов рублей. Это на 138 млн рублей меньше суммы обязательств, не исполненных первым подрядчиком. Эти средства власти региона планируют вернуть с предыдущего подрядчика – компании "РСК". Готовность развязки составляет около 80%. Общая стоимость проекта – около 2,9 миллиарда рублей.
Министр подчеркнул, что, несмотря на проблемы с предыдущим подрядчиком, стоимость строительства развязки не выросла. В общей сложности, помимо Центрального ДСУ, на объекте работают семь субподрядчиков. В настоящее время они не выбились из графика.
Андрей Подолян рассказал журналистам, что раз в неделю выезжает на Змеиногорский тракт и лично общается с рабочими. Если подрядчик не успел вовремя завершить какие-то намеченные задачи, то, отметил министр, "они не уходят с работы пока не сделают все". Самое сложное – достроить 140 метров тоннеля.
"Раз в неделю свой рабочий день начинаю именно с этого объекта, мы беседуем и определяем дальнейшие планы работы с генеральным подрядчиком, с субподрядными организациями. Все они уже в активной фазе работы", – добавил министр.
Что известно о развязке?
Завершить строительство развязки планировали в декабре 2024 года. Однако подрядчик – Региональная строительная компания (РСК) – нарушил сроки сдачи, сославшись на аномально сильные и длительные проливные дожди. В итоге "Алтайавтодор" расторг контракт с подрядчиком. Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Позже состоялся новый аукцион, который выиграло Центральное ДСУ.
Сдать развязку, согласно условиям контракта, необходимо к 28 ноября 2025 года. Новому подрядчику предстоит достроить тоннель (завершить бетонирование стен и дна), а также уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение, пешеходное ограждение и обустроить тротуары.
Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный тоннель длиной 460 метров. После завершения работ пропускная способность на участке вырастет более чем в 2,5 раза.
13:04:03 03-06-2025
Ну интересная арифметика: стартовая цена была 2,9 млрд, первый подрядчик доделал работы на 80% - это выполнение на 2,32 млрд. Остаток работ на 580 млн. по проекту. И (барабанная дробь!!!).....с ДСУ заключают контракт на завершение работ на 825 млн! Никого ничего не смутило?
13:56:04 03-06-2025
гость (13:04:03 03-06-2025) Ну интересная арифметика: стартовая цена была 2,9 млрд, перв... барабанная дробь..... на 80 процентов выполнили работ, а денег получили 2,075 ярда
13:08:52 03-06-2025
"Путепровод на будущей развязке на Змеиногорском тракте в Барнауле планируют достроить к началу июля" - год какой? 2027 ?
13:18:43 03-06-2025
й (13:08:52 03-06-2025) "Путепровод на будущей развязке на Змеиногорском тракте в Ба... А Вы Оптимист)
13:18:33 03-06-2025
А нельзя ли совместить запуск змеиногорской развязки с открытием нового Художественного музея?
16:48:17 03-06-2025
- (13:18:33 03-06-2025) А нельзя ли совместить запуск змеиногорской развязки с откры...
вы издеваетесь? у дачников к тому времени не один урожай помидор стухнет
13:22:00 03-06-2025
уже сейчас нужно на даче садить-поливать, к июлю это только самые раззини так хозяйство ведут, ничо не вырастет
14:41:11 03-06-2025
Гость (13:22:00 03-06-2025) уже сейчас нужно на даче садить-поливать, к июлю это только ... В магазине все продукты купишь. Дата это просто хобби.
15:16:13 03-06-2025
А они всё обещали и обещали. Вы хоть людям вилки раздавайте, чтобы эту лапшу с ушей снимать, а то не успеваем за вашими обещаниями. К лету обещали схему движения поменять и ...? Вот когда министры будут за свои обещания головой отвечать, тогда всё будет строиться вовремя и по нормативам. А пока ждем залповых дождей ...
15:30:19 03-06-2025
че развязку - космодром построить, международный шахматный турнир принять....Остапа несло...
16:30:56 03-06-2025
Ежедневные проезды мимо строящейся развязки (в неимоверных пробках в часы пик, что позволяет рассмотреть активность там работ) показывают отсутствие активной фазы работ от слова СОВСЕМ- ходят 1-2 человека по всей этой территории и какой нить один экскаватор что то вяло роет - если при предыдущем подрядчике там народу работало как мурашей и они прям работали, но при этом старый подрядчик не уложился в срок, то при таких темпах работы лет 10 делать можно.
Ни какой работы в 2-3 смены там нет - в 17-18:00 уже все на клюшке и никого из рабочих - то есть световой день совершенно не используется по полной.
Да, сегодня в районе 8 утра там были замечены еще и 2 чиновника в кустюмах - на Министра транспорта по комплектации не похожи - молодые худощавые..
17:05:06 03-06-2025
Бельмесево (16:30:56 03-06-2025) Ежедневные проезды мимо строящейся развязки (в неимоверных п... Пусть дорожные министры несколько веб-камер на стройку направят, чтобы население через этот ваш интернет воочию видело ударные темпы строительства и запуска развязки к июльской садоводческой суете.
11:17:17 04-06-2025
878 (17:05:06 03-06-2025) Пусть дорожные министры несколько веб-камер на стройку напра... Зачем министрам такие заморочки? У них своя веб-камера на эту стройку - всевидящее око Саурона. Как-то на АМИКе писали, что работать будут чуть ли не в четыре смены (как у бывшего министра обороны), а по факту 5-6 человек друг за другом ходят. Теперь проблема новая - залповые выбросы плазмы на Солнце и прямо на развязку. Потом будет суперветер, а потом может и тутовый шелкопряд всё заплести. Просто цирк какой-то.
17:16:39 03-06-2025
Я так понял, что речь идет о куске ШЛБ-Змейка (виадук-путепровод)? В воскресенье там одну полосу на ШЛБ загородили и начали асфальт катать.
А садоводческая суета началась еще в конце апреля... Ну это так. Чисто для информации.
16:04:26 04-06-2025
А как будет организован проезд для тех, кто едет по Змеиногорскому тракту из центра города? Поскольку тоннель не достроен, получается, что съезжающие с верхнего путепровода будут справа и будут двумя рядами пытаться встроиться к тем, кто едет одним рядом из центра. Или наоборот, тогда пробка будет прям от Спартака...
20:51:46 07-06-2025
Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения на развязке – 60 км/ч.
Будет ли? 40 наставят со всех сторон...
21:24:07 07-06-2025
Гость (20:51:46 07-06-2025)Будет ли? 40 наставят со всех сторон... 40 + 20 ненаказуемых, езжайте смело 60.