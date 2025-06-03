Часть путепровода на развязке в Барнауле пообещали достроить к июлю ради комфорта дачников

Об этом сообщил министр транспорта региона Андрей Подолян

03 июня 2025, 12:25, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: Минтранс Алтайского края

Верхний путепровод на будущей развязке на Змеиногорском тракте в Барнауле планируют достроить к началу июля, чтобы в разгар дачного сезона минимизировать количество пробок в данной части города. В настоящее время на объекте работают специалисты Центрального ДСУ, которые еженедельно отчитываются о том, что успели сделать. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян.

Какие работы идут на объекте?

"Верхний путепровод будет открыт до полной сдачи объекта, он позволит автомобилям с правого поворота шоссе Ленточный бор напрямую выезжать на трассу до Рубцовска и разгрузить дорогу. Сейчас там уже практически завершились работы по асфальтированию ", – отметил министр.

По словам Андрея Подоляна, на завершение работ направят около 825 миллионов рублей. Это на 138 млн рублей меньше суммы обязательств, не исполненных первым подрядчиком. Эти средства власти региона планируют вернуть с предыдущего подрядчика – компании "РСК". Готовность развязки составляет около 80%. Общая стоимость проекта – около 2,9 миллиарда рублей.

Министр подчеркнул, что, несмотря на проблемы с предыдущим подрядчиком, стоимость строительства развязки не выросла. В общей сложности, помимо Центрального ДСУ, на объекте работают семь субподрядчиков. В настоящее время они не выбились из графика.

Андрей Подолян рассказал журналистам, что раз в неделю выезжает на Змеиногорский тракт и лично общается с рабочими. Если подрядчик не успел вовремя завершить какие-то намеченные задачи, то, отметил министр, "они не уходят с работы пока не сделают все". Самое сложное – достроить 140 метров тоннеля.

"Раз в неделю свой рабочий день начинаю именно с этого объекта, мы беседуем и определяем дальнейшие планы работы с генеральным подрядчиком, с субподрядными организациями. Все они уже в активной фазе работы", – добавил министр.

Что известно о развязке?

Завершить строительство развязки планировали в декабре 2024 года. Однако подрядчик – Региональная строительная компания (РСК) – нарушил сроки сдачи, сославшись на аномально сильные и длительные проливные дожди. В итоге "Алтайавтодор" расторг контракт с подрядчиком. Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Позже состоялся новый аукцион, который выиграло Центральное ДСУ.

Сдать развязку, согласно условиям контракта, необходимо к 28 ноября 2025 года. Новому подрядчику предстоит достроить тоннель (завершить бетонирование стен и дна), а также уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение, пешеходное ограждение и обустроить тротуары.

Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный тоннель длиной 460 метров. После завершения работ пропускная способность на участке вырастет более чем в 2,5 раза.