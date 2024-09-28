Глава алтайского Минтранса рассказал о будущем аэропорта в Бийске

Аэрокомплекс прекратил работу еще в 2010 году

28 сентября 2024, 07:15, ИА Амител

Барнаульский аэропорт имени Титова / Фото: amic.ru

Аэропорт города Бийска, который прекратил работу еще в 2010 году, не будут восстанавливать, об этом в интервью РИА Новости сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

"Его восстановление на настоящий момент не рассматривается", – заявил чиновник.

Аэропорт расположен в 12 километрах от города Бийска. С 2013 года после закрытия метеостанции и пожарной части он не имеет права принимать воздушные суда. Инфраструктура аэропорта, в частности радарное оборудование, в 2013-2014 годах частично демонтирована. Последний раз аэродром в Бийске использовался в 2009 году для временного базирования авиации МЧС, участвовавшей в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

В 2016 году "Новапорт" присматривается к тому, что приобрести у правительства региона контрольный пакет акций бийского комплекса. Тогда всерьез говорилось, что компания миллиардера Романа Троценко готова вложить в развитие аэропорта около 250 миллионов рублей. Однако реализация проекта так и не сдвинулась с мертвой точки.

В итоге в 2023 году правительство региона выставило на продажу часть акций аэрокомплекса в наукограде. Победителем торгов по продаже акций стал его гендиректор Сергей Будилко. В настоящее более 50% ценных бумаг принадлежит Юрию Шамкову – председателю Общественной палаты Алтайского края. Еще 15,8% акций находится у организации "Железобетон им. В.М. Мозырского", 5,2% – у ФКП "Завод им. Свердлова" (управляет Бийским олеумным заводом).

Что касается барнаульского аэропорта, то строительство нового терминала, по словам Антона Воронова, идет согласно графику. По итогам восьми месяцев года прирост пассажиров в аэропорту превысил 10%.