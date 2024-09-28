Глава алтайского Минтранса рассказал о будущем аэропорта в Бийске
Аэрокомплекс прекратил работу еще в 2010 году
28 сентября 2024, 07:15, ИА Амител
Аэропорт города Бийска, который прекратил работу еще в 2010 году, не будут восстанавливать, об этом в интервью РИА Новости сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.
"Его восстановление на настоящий момент не рассматривается", – заявил чиновник.
Аэропорт расположен в 12 километрах от города Бийска. С 2013 года после закрытия метеостанции и пожарной части он не имеет права принимать воздушные суда. Инфраструктура аэропорта, в частности радарное оборудование, в 2013-2014 годах частично демонтирована. Последний раз аэродром в Бийске использовался в 2009 году для временного базирования авиации МЧС, участвовавшей в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.
В 2016 году "Новапорт" присматривается к тому, что приобрести у правительства региона контрольный пакет акций бийского комплекса. Тогда всерьез говорилось, что компания миллиардера Романа Троценко готова вложить в развитие аэропорта около 250 миллионов рублей. Однако реализация проекта так и не сдвинулась с мертвой точки.
В итоге в 2023 году правительство региона выставило на продажу часть акций аэрокомплекса в наукограде. Победителем торгов по продаже акций стал его гендиректор Сергей Будилко. В настоящее более 50% ценных бумаг принадлежит Юрию Шамкову – председателю Общественной палаты Алтайского края. Еще 15,8% акций находится у организации "Железобетон им. В.М. Мозырского", 5,2% – у ФКП "Завод им. Свердлова" (управляет Бийским олеумным заводом).
Что касается барнаульского аэропорта, то строительство нового терминала, по словам Антона Воронова, идет согласно графику. По итогам восьми месяцев года прирост пассажиров в аэропорту превысил 10%.
"Сейчас подрядчик ведет активную работу над кровлей и фасадом нового терминала. Через несколько месяцев мы увидим здание, закрытое стеклом, с большей частью фасадов, в которое заведено тепло и начаты отделочные работы. Еще параллельно строятся парковки, подъездные пути, административные помещения и так далее", – добавил Антон Воронов.
09:22:20 28-09-2024
Поозорники
В Республике Алтай уже новый аэродром мастерят. А у этих скоро и вокзал закроют, чтобы не разбежались.
12:34:02 28-09-2024
Зачем нам аэропорт, лучше в очередной иаз реконструируем дорогу в бирюзовке
17:20:17 28-09-2024
Не город массового посещения туристов.
У Бийска свое дело, как и у Барнаула, и это не массовый туризм.
10:43:37 29-09-2024
Musik (17:20:17 28-09-2024) Не город массового посещения туристов. У Бийска свое дел...
Мусик, ты дурак. Не позорь наш город и край.