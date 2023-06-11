Почему власти края продают аэропорт в Бийске и будут ли его восстанавливать?

Часть акций предприятия может уйти с молотка

11 июня 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Управление имущественных отношений Алтайского края продает 5,1% акций АО "Бийский аэропорт" за 1,3 миллиона рублей. Бывшие воздушные ворота наукограда много лет пытались восстановить краевые власти, но в итоге от идеи отказались. Рассказываем, почему продают часть акций авиапредприятия и кто их может купить.

Почему продают акции?

Заявки на участие в процедуре принимают до 15 июня, а итоги аукциона станут известны 19 июня. В пакет, принадлежащий правительству региона, входит 354 702 ценные бумаги управляющей компании аэровокзала, что составляет 5,1 % от уставного капитала общества. Начальная цена лота установлена на уровне чуть менее 1,3 млн рублей с шагом аукциона около 65 тысяч рублей.

Отметим, что в 2022 году АО "Бийский аэропорт" не совершило ни одной коммерческой сделки. В настоящее время около 28,6% бийского аэропорта владеет ООО "АТИ Маркет", входящая в структуру бизнеса председателя Общественной палаты Алтайского края Юрия Шамкова. Также 15,8 % акций АО владеет ООО ПО "Железобетон им. В.М. Мозырского", 5,2 % – ФКП "Завод им. Свердлова". 22,8% акций находятся у других физлиц, а 4% – у городской мэрии. При этом в годовых отчетах связанного с ним руководства указывается нацеленность на восстановление авиасообщения, но на протяжении последних 13 лет там лишь ждут инвестиций.

Будут ли восстанавливать аэропорт?

По сведениям amic.ru, власти намерены избавиться от всех акций предприятия, потому что не видят будущего у комплекса. Аэропорт, расположенный в 12 километрах от города Бийска в Алтайском крае, перестал принимать рейсы в 2009 году. С 2013 года после закрытия метеостанции и пожарной части он лишен права принимать воздушные суда. Инфраструктура аэропорта, в частности радарное оборудование, в 2013-2014 годах частично демонтировано. Топливозаправочное оборудование практически полностью разрушено коррозией, нет водоснабжения. Последний раз аэродром в Бийске использовался в 2009 году для временного базирования авиации МЧС, участвовавшей в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

Любопытно, что в 2018 году компания "Новапорт", владеющая частью акций барнаульского аэродрома, присматривалась к бийскому аэропорту. Предполагалась, что компания выкупит все акции предприятия за 250 миллионов рублей и будет постепенно восстанавливать объект. При этом компания "Новапорт" рассматривала варианты строительства в Бийске нового терминала площадью 2000 квадратных метров, соответствующего современным требованиям авиационной безопасности и уровню обслуживания пассажиров и авиакомпаний и других необходимых объектов наземной инфраструктуры. Однако условие было одно: чтобы власти края отремонтировали взлетно-посадочную полосу. На эти цели было необходимы миллиарды рублей, которых в краевом бюджете не было. В итоге власти Алтайского края отказались от идеи восстановить аэропорт. Тем более что в 90 километрах от Бийска уже несколько лет успешно функционирует аэродром Горно-Алтайска.