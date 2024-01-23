НОВОСТИОбщество

Глава алтайского Минтранса возглавил медиарейтинг краевых чиновников

Министр в декабре комментировал поступление новых автобусов и белорусских трамваев

23 января 2024, 17:49, ИА Амител

Здание правительства Алтайского края / Фото: altairegion22.ru
Здание правительства Алтайского края / Фото: altairegion22.ru

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов возглавил рейтинг краевых чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2023 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры декабрьского рейтинга:

  • министр транспорта Антон Воронов – 1 место, 68 упоминаний;
  • министр здравоохранения Дмитрий Попов – 2 место, 58 упоминаний;
  • заместитель председателя правительства, министр экономического развития Евгений Дешевых – 3 место, 42 упоминания;
  • министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка – 4 место, 41 упоминание;
  • министр сельского хозяйства Сергей Межин – 5 место, 24 упоминания.
Рейтинг алтайских краевых чиновников за декабрь 2023 года: asfera.info

"Антон Воронов в декабре комментировал рост пассажиропотока барнаульского аэропорта и строительство нового терминала, поступление новых автобусов и белорусских трамваев; провел заседание рабочей группы по безопасности дорожного движения; рассказал журналистам о планах строительства новой объездной дороги вокруг Бийска и о том, какие трассы будут ремонтировать в 2024 году", – отмечает издание.

Напомним, в ноябрьском рейтинге Воронов занял четвертое место.

Алтайский край рейтинги чиновники

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

17:59:22 23-01-2024

Все тротуары во льду, лёд предприятия, если и чистят только свое крыльцо!!! Упасть очень легко. Почему мэр не заниаметься этим вопросом ?? Много людей в трам пунктах, с ушибами и переломами.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:18:21 23-01-2024

Нужно учитывать не упоминания в прессе, а положительные упоминания! Думаю, тогда министр транспорта ушёл бы в минус.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:15:12 23-01-2024

Рассмешили))) Не знаю, как беларусские трамваи, но их автобусы в Питере в 2022 году самовозгорались, как леопарды на СВО)))) погуглите....

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:19:24 23-01-2024

Кстати, где белорусские трамваи? Что-то не видно на линиях Барнаула)))

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров