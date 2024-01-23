Глава алтайского Минтранса возглавил медиарейтинг краевых чиновников
Министр в декабре комментировал поступление новых автобусов и белорусских трамваев
23 января 2024, 17:49, ИА Амител
Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов возглавил рейтинг краевых чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2023 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры декабрьского рейтинга:
- министр транспорта Антон Воронов – 1 место, 68 упоминаний;
- министр здравоохранения Дмитрий Попов – 2 место, 58 упоминаний;
- заместитель председателя правительства, министр экономического развития Евгений Дешевых – 3 место, 42 упоминания;
- министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка – 4 место, 41 упоминание;
- министр сельского хозяйства Сергей Межин – 5 место, 24 упоминания.
"Антон Воронов в декабре комментировал рост пассажиропотока барнаульского аэропорта и строительство нового терминала, поступление новых автобусов и белорусских трамваев; провел заседание рабочей группы по безопасности дорожного движения; рассказал журналистам о планах строительства новой объездной дороги вокруг Бийска и о том, какие трассы будут ремонтировать в 2024 году", – отмечает издание.
Напомним, в ноябрьском рейтинге Воронов занял четвертое место.
17:59:22 23-01-2024
Все тротуары во льду, лёд предприятия, если и чистят только свое крыльцо!!! Упасть очень легко. Почему мэр не заниаметься этим вопросом ?? Много людей в трам пунктах, с ушибами и переломами.
18:18:21 23-01-2024
Нужно учитывать не упоминания в прессе, а положительные упоминания! Думаю, тогда министр транспорта ушёл бы в минус.
21:15:12 23-01-2024
Рассмешили))) Не знаю, как беларусские трамваи, но их автобусы в Питере в 2022 году самовозгорались, как леопарды на СВО)))) погуглите....
21:19:24 23-01-2024
Кстати, где белорусские трамваи? Что-то не видно на линиях Барнаула)))