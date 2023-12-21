Глава Минстроя и новый министр возглавили медиарейтинг алтайских чиновников в ноябре

В первой пятерке произошли перестановки

21 декабря 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru

Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев с темой отопительного сезона и новый министр спорта Иван Нифонтов разделили первое место рейтинга упоминаемости в СМИ членов правительства Алтайского края в ноябре. Топ составила "Атмосфера".

Так, о Гилеве и Нифонтове за месяц в СМИ писали 26 раз. Министр культуры Елена Безрукова и зампред правительства, министр финансов Данил Ситников разделили второе место – их фамилии фигурировали в публикациях 25 раз. Третье место занял глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов – 22 упоминания.

Следом идут министр транспорта Антон Воронов и глава Минпромэнерго региона Вячеслав Химочка (21 упоминание). Замыкает топ-5 руководитель инспекции в области градостроительной деятельности Виктор Четошников.

Издание отмечает, что о Гилеве писали в связи с участием в правительственном часе в АКЗС, где он рассказал о переносе сроков газификации западной части региона по меньшей мере на два года. Также на пресс-конференции Гилев сообщил, что власти приняли меры для обеспечения региона углем, с депутатами обсудил проблемы с долгами за теплоснабжение в ряде муниципалитетов, а с губернатором Виктором Томенко – строительство школы в Хабарском районе.