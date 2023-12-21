Глава Минстроя и новый министр возглавили медиарейтинг алтайских чиновников в ноябре
В первой пятерке произошли перестановки
21 декабря 2023, 16:00, ИА Амител
Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев с темой отопительного сезона и новый министр спорта Иван Нифонтов разделили первое место рейтинга упоминаемости в СМИ членов правительства Алтайского края в ноябре. Топ составила "Атмосфера".
Так, о Гилеве и Нифонтове за месяц в СМИ писали 26 раз. Министр культуры Елена Безрукова и зампред правительства, министр финансов Данил Ситников разделили второе место – их фамилии фигурировали в публикациях 25 раз. Третье место занял глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов – 22 упоминания.
Следом идут министр транспорта Антон Воронов и глава Минпромэнерго региона Вячеслав Химочка (21 упоминание). Замыкает топ-5 руководитель инспекции в области градостроительной деятельности Виктор Четошников.
Издание отмечает, что о Гилеве писали в связи с участием в правительственном часе в АКЗС, где он рассказал о переносе сроков газификации западной части региона по меньшей мере на два года. Также на пресс-конференции Гилев сообщил, что власти приняли меры для обеспечения региона углем, с депутатами обсудил проблемы с долгами за теплоснабжение в ряде муниципалитетов, а с губернатором Виктором Томенко – строительство школы в Хабарском районе.
16:18:08 21-12-2023
Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев много выступает в СМИ, но до сих пор не доложил, почему новую поликлинику №14 в Барнауле строят уже 4 года и еще неизвестно сколько. Почему типовое каркасное здание не построили за один год?
18:40:52 21-12-2023
Рейтинг бездельников и дармоедов!
00:52:57 22-12-2023
За какие результаты??????Пиарится научились под ролики.