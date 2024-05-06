Глава алтайского Минздрава осмотрел площадку под новую поликлинику

Дмитрий Попов отметил, что работы будет очень много

06 мая 2024, 06:15, ИА Амител

Дмитрий Попов на объекте / Фото: пресс-служба алтайского Минздрава

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов посетил площадку, на которой создадут новую офтальмологическую поликлинику. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Работы, конечно, предстоит очень много. В этом году нам надо расчистить территорию и определить подрядную организацию. Проектная документация уже разработана", – сказал Попов, находясь на улице 9 Мая.

В новом здании разместится поликлиническое отделение, способное принять до 100 пациентов за смену. Также там будет офтальмологический дневной стационар на 60 коек, оснащенный лечебно-диагностическими кабинетами и операционным блоком с двумя операционными.

В стационаре планируют использовать хирургию одного дня, или стационарзамещающие технологии, в дневном стационаре. Это позволит увеличить количество ежегодных операций до 18 тысяч.