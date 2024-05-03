Новые автобусы в Барнауле выйдут на один маршрут 6 мая. Подробная схема движения
Для запуска второго маршрута необходимо доукомплектовать штат водителей
03 мая 2024, 12:10, ИА Амител
В Барнауле новые автобусы 6 мая выйдут на маршрут № 1, а для запуска маршрута № 10 необходимо доукомплектовать штат водителей, сообщает мэрия.
Напомним, новые автобусы выйдут на маршруты в специальном дизайне с Домом под шпилем. Для осуществления работы на двух маршрутах потребуется 36 автобусов в будни и 32 – в выходные дни.
"После доукомплектования штата водителей будет запушен еще один маршрут – №10", – сообщил заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.
Маршрут № 1
Схема движения: улица Мамонтова – проспект Ленина – улица Петра Сухова – улица Малахова – улица Эмилии Алексеевой – улица Попова – улица Гущина – улица Кавалерийская – улица Юрина – улица Солнечная Поляна – улица Энтузиастов – улица 65 лет Победы – улица Сергея Семенова – улица Солнечная Поляна – улица Взлетная – проспект Энергетиков – улица Балтийская.
В обратном направлении: улица Балтийская – улица Сергея Ускова – улица Взлетная – улица Солнечная Поляна – улица Сергея Семенова – улица 65 лет Победы – улица Энтузиастов – улица Солнечная Поляна – улица Юрина – улица Кавалерийская – улица Гущина – улица Попова – улица Эмилии Алексеевой – улица Малахова – улица Петра Сухова – проспект Ленина – улица Мамонтова.
12:21:48 03-05-2024
автобус № 1 снова на маршруте?! - ОТЛИЧНО!!!
14:58:56 03-05-2024
Противоречивые сведения: сначала сообщали, что штат водителей готов полностью, теперь выясняется, что его надо доукомплектовать. С низкопольными "Нефазами" в Барнауле ещё не знакомы. Изучить машины потребуется. Это в соседних регионах они уже давно эксплуатируются.
15:24:38 03-05-2024
С каким интервалом будут ходить автобусы по маршруту? Время начала (первый автобус) и окончания движения (последний автобус)?
15:35:38 03-05-2024
Ракеты быстрей запускают . Чем автобусы 1 и 10 маршрута. Прям не верится , что 6 мая....
15:36:49 03-05-2024
Могли бы сделать маршрут кольцевым - с Балтийской на Малахова - далее на Павловский тракт, просп. Строителей, Красноармейский, Мамонтова. Для полноты - такой же кольцевой маршрут, но в обратном направлении ...
17:20:41 03-05-2024
Я не увидела в маршруте автобуса остановку Аптека, затем было Солнечная поляна и далее... Шукшина, Докучаева, получает т я этот угол не охвачен, хотя ранее в этом направлении автобус 1 ходил, сново господа дорожники чиновники сделали не так, вопрос зачем оброзно говоря в отработано маршруте что то менять и как добираться на работу в старую часть города????
19:05:03 03-05-2024
Сколько ждать 10 автобуса?
20:07:21 03-05-2024
Лариса (19:05:03 03-05-2024) Сколько ждать 10 автобуса?... Пока рак на горе свистнет. Раньше осел заговорит, чем новые автобусы в полном составе выйдут на маршруты. И ведь очевидны посадки, а их нет. Почему?
06:40:03 04-05-2024
Лариса (19:05:03 03-05-2024) Сколько ждать 10 автобуса?... 10-ка почему-то всегда в конце, то для садоводств автобусы отберут, то поставят на маршрут две китайские малолитражки. Непонятно, за что этот маршрут так невзлюбили руководители от транспорта. Была б ему замена, было бы еще понятно, но ее нет.
20:37:19 03-05-2024
Интервал 10 мин.
08:44:14 04-05-2024
а что за остановка " улица Мамонтова"? это Спартак-2?
13:07:25 05-05-2024
Наталья (17:20:41 03-05-2024) Я не увидела в маршруте автобуса остановку Аптека, затем был... Будет остановка Ваша, не переживайте на сайте гор транспорта есть она
00:22:26 06-05-2024
Улица Семенова шириной в полторы полосы, как там будут ехать огромные автобусы? Вся эта улица требует капитальной модернизации. Сплошные ямы. Угробить новые автобусы там решили?