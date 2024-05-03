Новые автобусы в Барнауле выйдут на один маршрут 6 мая. Подробная схема движения

Для запуска второго маршрута необходимо доукомплектовать штат водителей

03 мая 2024, 12:10, ИА Амител

Автобусы для Барнаула / Фото: Минтранс Алтайского края

В Барнауле новые автобусы 6 мая выйдут на маршрут № 1, а для запуска маршрута № 10 необходимо доукомплектовать штат водителей, сообщает мэрия.

Напомним, новые автобусы выйдут на маршруты в специальном дизайне с Домом под шпилем. Для осуществления работы на двух маршрутах потребуется 36 автобусов в будни и 32 – в выходные дни.

"После доукомплектования штата водителей будет запушен еще один маршрут – №10", – сообщил заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

Маршрут № 1

Схема движения: улица Мамонтова – проспект Ленина – улица Петра Сухова – улица Малахова – улица Эмилии Алексеевой – улица Попова – улица Гущина – улица Кавалерийская – улица Юрина – улица Солнечная Поляна – улица Энтузиастов – улица 65 лет Победы – улица Сергея Семенова – улица Солнечная Поляна – улица Взлетная – проспект Энергетиков – улица Балтийская.

В обратном направлении: улица Балтийская – улица Сергея Ускова – улица Взлетная – улица Солнечная Поляна – улица Сергея Семенова – улица 65 лет Победы – улица Энтузиастов – улица Солнечная Поляна – улица Юрина – улица Кавалерийская – улица Гущина – улица Попова – улица Эмилии Алексеевой – улица Малахова – улица Петра Сухова – проспект Ленина – улица Мамонтова.