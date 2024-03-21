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Глава алтайского ОНФ Сергей Войтюк покинул пост

Причиной ухода мог стать конфликт с федеральным руководством организации

21 марта 2024, 17:44, ИА Амител

Сергей Войтюк / Скриншот из видео в телеграм-канале Народного фронта
Сергей Войтюк / Скриншот из видео в телеграм-канале Народного фронта

Глава регионального исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк покидает пост. Информацию amic.ru подтвердили в пресс-службе организации.

Причины ухода Войтюка с должности не назвали. В беседе с amic.ru глава исполкома отказался комментировать информацию.

Однако, как сообщает "Толк", причиной ухода мог быть конфликт с федеральным руководством организации. Кто займет его место, неизвестно.

Сергей Анатольевич Войтюк родился 7 мая 1978 года. В 1999 году окончил биологический факультет Алтайского госуниверситета, в 2009-м – магистратуру Алтайской академии экономики и права по направлению "менеджмент". Прошел обучение по президентской программе переподготовки управленческих кадров. Начинал работать в диагностическом центре региона на должности врача клинической лабораторной диагностики, в 2005 году возглавил отдел платной медицины и страховых услуг. Кандидат экономических наук. Был депутатом Барнаульской гордумы шестого созыва. С 2014 года возглавляет алтайский филиал ОНФ.

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Алтайский край отставки и назначения ОНФ

Комментарии 3

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петр

21:36:25 21-03-2024

Значит наверх пойдет.

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гость

09:15:32 22-03-2024

ОНФ это что такое?

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Жора

10:47:35 22-03-2024

гость (09:15:32 22-03-2024) ОНФ это что такое?... тоже, что и юнармия и спортлото.

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