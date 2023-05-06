Глава алтайского района уехал в командировку в зону СВО
Андрей Прокопьев навестит алтайских бойцов
06 мая 2023, 13:55, ИА Амител
Глава Турочакского района Республики Алтай Андрей Прокопьев отправился в командировку в зону проведения спецоперации, сообщила председатель Общественного совета при администрации района Полина Рябова.
По её словам, чиновник посетит организованный комитетом "Солдатских матерей Республики Алтай" гостевой дом в Луганске, а также навестит алтайских бойцов и передаст им гуманитарную помощь, квадрокоптер, медикаменты и дроноскоп.
Кроме того, он собирается провести переговоры с аппаратом уполномоченного по правам человека в ДНР по организации отдыха детей из новых регионов.
По результатам поездки Прокопьев разработает план по оказанию помощи населению присоединённых территорий и призванным с Алтая военнослужащим.
Ранее в отношении Андрея Прокопьева завели уголовное дело о превышении полномочий и служебном подлоге. Свои действия чиновник объяснил тем, что действовал во благо жителей.
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