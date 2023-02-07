Глава алтайского села погиб в ДТП с грузовиком

Авария произошла 6 февраля на 480-м километре Чуйского тракта

07 февраля 2023, 21:55, ИА Амител

Фото: "Алтай: главные новости"

В ДТП около посёлка Известкового в Майминском районе Республики Алтай погиб глава Малочергинского сельского поселения Шебалинского района Адар Тордоков и его родственник. Как сообщают "Новости Горного Алтая", известно, что Toyota, в которой находились погибшие, столкнулась с грузовиком.

Авария произошла 6 февраля на 480-м километре Чуйского тракта. По предварительной информации, 40-летний Тордоков не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком.

Глава Шебалинского района Лариса Андреева высказала соболезнования из-за гибели Тордокова.

"Честный, добрый, светлый человек с широкой душой и большим сердцем. Это невосполнимая утрата для всех шебалинцев. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах", – говорит глава района Лариса Андреева.

Адар Тордоков родился в 1982 году. Окончил Алтайский госуниверситет, работал в Малой Черге учителем физики, в органах власти, избирался депутатом, с 2018 года был главой поселения.