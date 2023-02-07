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В Барнауле задержали буйного мужчину, который в самолете пытался пробиться к пилоту

Во время полёта дебошир покинул своё место и начал ходить по салону, намереваясь пройти к кабине пилотов. Он мешал работе экипажа и вёл себя агрессивно, провоцируя конфликты

07 февраля 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: пресс-служба МВД РФ
Фото: пресс-служба МВД РФ

В Барнауле задержали пьяного мужчину, попытавшегося пробиться в кабину к пилоту самолёта, который летел в краевую столицу из Москвы. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время полёта дебошир покинул своё место и начал ходить по салону, намереваясь пройти к кабине пилотов. Он мешал работе экипажа и вёл себя агрессивно, провоцируя конфликты. В конечном счёте он ударил бортпроводника по лицу. 

"В связи с тем, что неадекватные действия представляли опасность, пассажиры и работники авиакомпании ограничили передвижение дебошира", – заявили в МВД. 

Уже в барнаульском аэропорту мужчина отказался подчиняться требованиям полицейских, из-за чего к нему применили физическую силу и спецсредства. Задержанного доставили в отдел полиции. Он будет привлечён к административной и уголовной ответственности.

 

Комментарии 6

  • Лимита москальская к маме, погостить...
    07 февраля, Гость   Ответить
  • - девушка может уехать из деревни, но деревня из девушки никогда
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Лимита москальская к маме, погостить... - та ни, то щирый хлопец був. Порулить хотив. Чи горилки, чи самжене приняв...
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Зачем в таком состоянии пускают в салон, не проще отсеивать при посадке.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • "Победа"?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Да Победа.. Олигарх из лоукостера решил права качнуть) Это произошло еще на прошлой неделе. Увели в наручниках персонажа
    08 февраля, Гость   Ответить
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