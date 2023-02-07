В Барнауле задержали буйного мужчину, который в самолете пытался пробиться к пилоту

Во время полёта дебошир покинул своё место и начал ходить по салону, намереваясь пройти к кабине пилотов. Он мешал работе экипажа и вёл себя агрессивно, провоцируя конфликты

07 февраля 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: пресс-служба МВД РФ

В Барнауле задержали пьяного мужчину, попытавшегося пробиться в кабину к пилоту самолёта, который летел в краевую столицу из Москвы. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время полёта дебошир покинул своё место и начал ходить по салону, намереваясь пройти к кабине пилотов. Он мешал работе экипажа и вёл себя агрессивно, провоцируя конфликты. В конечном счёте он ударил бортпроводника по лицу.

"В связи с тем, что неадекватные действия представляли опасность, пассажиры и работники авиакомпании ограничили передвижение дебошира", – заявили в МВД.

Уже в барнаульском аэропорту мужчина отказался подчиняться требованиям полицейских, из-за чего к нему применили физическую силу и спецсредства. Задержанного доставили в отдел полиции. Он будет привлечён к административной и уголовной ответственности.