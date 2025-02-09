Глава алтайского управления МВД взял на контроль дело о смертельной аварии в Барнауле
По результатам освидетельствования в крови водителя обнаружили 0,856 промилле алкоголя
09 февраля 2025, 10:50, ИА Амител
Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Сергей Камышев поставил на контроль расследование уголовного дела о смертельном ДТП на проспекте Ленина в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Водитель машины, насмерть сбившей девушку, задержана. По результатам освидетельствования в ее крови обнаружили 0,856 промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Как сообщалось ранее, 52-летняя женщина за рулем Mercedes-Benz не справилась с управлением, будучи пьяной, и выехала на тротуар. Там она наехала на девушку, которая скончалась от полученных травм в автомобиле скорой помощи. В рамках расследования назначена серия необходимых экспертиз и исследований.
12:05:00 09-02-2025
Гормоны.
08:29:29 10-02-2025
Гость (12:05:00 09-02-2025) Гормоны.... убийству нет оправдания!!!
12:32:03 09-02-2025
Там и тротуар огорожен. Это ж как надо набухаться...
17:39:44 09-02-2025
Гость (12:32:03 09-02-2025) Там и тротуар огорожен. Это ж как надо набухаться...... где там? На карте не нахожу дома №54. на Чкалова.
18:27:22 09-02-2025
Как быстро меняется ситуация,вчера скончалась на месте,сегодня уже в скорой помощи,соответственно и статья уже другая,вот что животворящий внос делает.Глядишь через неделю скажут что девушка была пьяная и сама кинулась под машину(достаточно вспомнить пьяного 6 летнего ребенка)
08:27:39 10-02-2025
жаль девушку, только жить начала...