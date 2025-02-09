Глава алтайского управления МВД взял на контроль дело о смертельной аварии в Барнауле

По результатам освидетельствования в крови водителя обнаружили 0,856 промилле алкоголя

09 февраля 2025, 10:50, ИА Амител

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Сергей Камышев поставил на контроль расследование уголовного дела о смертельном ДТП на проспекте Ленина в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Водитель машины, насмерть сбившей девушку, задержана. По результатам освидетельствования в ее крови обнаружили 0,856 промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Как сообщалось ранее, 52-летняя женщина за рулем Mercedes-Benz не справилась с управлением, будучи пьяной, и выехала на тротуар. Там она наехала на девушку, которая скончалась от полученных травм в автомобиле скорой помощи. В рамках расследования назначена серия необходимых экспертиз и исследований.