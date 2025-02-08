В Барнауле пьяная женщина на "Мерседесе" насмерть сбила молодую девушку на тротуаре
На месте работают сотрудники ГАИ, полицейские проводят проверку
08 февраля 2025, 21:28, ИА Амител
Место происшествия / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края
В Барнауле на улице Чкалова произошло смертельное ДТП.
Как рассказали в краевой Госавтоинспекции, женщина, находившаяся за рулем "Мерседеса", сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару. Она скончалась на месте.
"По предварительным данным, 8 февраля в 19:50 в Барнауле у дома на пр.Ленина, 41, женщина с признаками опьянения, управляя автомобилем Mercedes-Benz B170, совершила наезд на пешехода (женщину 25 лет), движущуюся по тротуару, которая скончалась на месте", – сказано в сообщении.
Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.
21:34:26 08-02-2025
По тротуару шла. Вот горе.
22:36:28 08-02-2025
Сути дела не меняет, но адрес по-моему, судя по фотографиям, другой. Метров на 200
22:37:57 08-02-2025
Понял, фото с другого инцидента.
22:38:48 08-02-2025
С алкашами и алкашками за рулем уже по тротуарам ходить страшно. Любой мог оказаться там под колесами. Машина крутая, будут отмазывать.
01:07:31 09-02-2025
Гость (22:38:48 08-02-2025) С алкашами и алкашками за рулем уже по тротуарам ходить стра... Бэшка Мерс крутая машина)))
01:09:40 09-02-2025
Гость (22:38:48 08-02-2025) С алкашами и алкашками за рулем уже по тротуарам ходить стра... сейчас есть правомерное ЮРИДИЧЕСКИ действие - мировое соглашение, т.к. у нас ПОЛИЦИЯ! если родственники погибшей запросят 100 000 000 рублей, например, или выше (сумме не ограничена законом), а алкашка сможет выплатить эту сумму, то родственники заявление забирают. Далее обвинения государственного НЕ будет (у нас не милиция). К сожалению так
09:39:51 10-02-2025
Гость (01:09:40 09-02-2025) сейчас есть правомерное ЮРИДИЧЕСКИ действие - мировое согла... Если это это так ,то это весьма плачевно.Получается ,деньги впереди закона,закон можно купить?
10:13:41 11-02-2025
Гость (01:09:40 09-02-2025) сейчас есть правомерное ЮРИДИЧЕСКИ действие - мировое согла... Ефремов заплатил приличную сумму родственникам погибшего, но всё равно сидит. То есть возможно и денежное наказание, и физическое.
13:32:34 10-02-2025
Гость (22:38:48 08-02-2025) С алкашами и алкашками за рулем уже по тротуарам ходить стра... что в ней крутого? чушь не несите. обычный бюджетный мерс
22:39:49 08-02-2025
Так-то это не Чкалова, это Ленина,41.
23:05:30 08-02-2025
По проспекту Ленина становится страшно ходить. Сколько ещё нужно убить и пока лечить, чтобы поняли, те, кому нужно понять, что знаки ограничения скорости сами по себе не работают, и камерами никого не напугать.
23:38:23 08-02-2025
Смертную казнь необходимо возвратить...
00:09:30 09-02-2025
Такая падаль жить не должна. Еще и выродков нарожает. Только на фарш свиньям. Имущество продать в счет компенсации семье.
09:02:20 10-02-2025
Гость (00:09:30 09-02-2025) Такая падаль жить не должна. Еще и выродков нарожает. Только... Про падаль и имущество согласна, но детей в свои 52 не нарожает, будьте спокойны.
02:04:05 09-02-2025
Амик, сообщите через год, какое фактическое наказание понесет эта алкашка за рулем
08:33:22 09-02-2025
Бабам за рулем не место!
13:30:12 09-02-2025
Гость (08:33:22 09-02-2025) Бабам за рулем не место!... Правильно!! Беременный, босиком на кухне. Немецкий народный пословиц.
09:25:10 10-02-2025
Гость (08:33:22 09-02-2025) Бабам за рулем не место!... Ну ну, мужчины то ездят трезвые, внимательные и вежливые...
08:42:46 09-02-2025
Вроде когда-то вдоль тротуаров были кованые ограждения от проезжей части. Ну, пусть бы какие-то невысокие решетчатые поставили. Пешеходы совсем не защищены.
12:35:30 09-02-2025
Гость (08:42:46 09-02-2025) Вроде когда-то вдоль тротуаров были кованые ограждения от пр... Там есть как раз ограждения. Не помогло. С какой же скоростью летела эта нелюдь...
10:50:52 09-02-2025
По совести это можно назвать непредумышленным убийством с отягчающими (пьяная), и давать за это по полной, вот тогда подумают пить или не пить и садиться за руль.
13:47:10 10-02-2025
Иванна (10:50:52 09-02-2025) По совести это можно назвать непредумышленным убийством с от... Давать нужно по максимуму. Но от пьяниц за рулем это, к сожалению, не избавит.
12:56:17 09-02-2025
Что бы такого не случалось , как сказал Слуцкий просто необходимо ввести смертную казнь.Не ругайтесь сразу а подумайте ...
13:22:20 09-02-2025
гость (12:56:17 09-02-2025) Что бы такого не случалось , как сказал Слуцкий просто необх... Чтобы того не случалось достаточно иметь законы, которые бы исполнялись.
Неподкупную судебную систему.Квалифицировать как убийство и преднамеренное.
Девушку безумно жаль. Просто шла по тротуару... Соболезнования родным и близким.
10:01:05 10-02-2025
Пока не будет нормального ,строгого адекватного закона к таким преступникам ,всё будет продолжаться как ни в чём ни бывало.
10:10:01 10-02-2025
отмажут как дроздова, или не получится?
10:13:24 10-02-2025
профилактики нету
метеоусловия в городе сложные, лед снег туманы и метели
нужен совсем иной подход
госавтоинспекция должна выборочно закрывать дороги не удовлетворяющие трбованиям и в сложные метеопериоды
во вторых надо ограничить зимой с ноября по май предел скорости - движение должно быть не выше 40 километров в час
и третье - ловля нарушителей и штрафы -надо поднять суммы штрафов в 5-6 раз и усилить штрафование нарушителей везде по городу
и еще одно - в ценре города вообще транспорт личный запретить - только автобусы трамваи и пешеходы
13:44:06 10-02-2025
Нет власти в городе. А что ночами на дорогах творится? Гоняют и на машинах и на мотоциклах.
10:01:10 11-02-2025
Гость (01:09:40 09-02-2025) сейчас есть правомерное ЮРИДИЧЕСКИ действие - мировое согла... Не возьму. Мама погибшей девушки.
10:29:36 11-02-2025
Гость (10:01:10 11-02-2025) Не возьму. Мама погибшей девушки.... Примите искренние соболезнования! Все барнаульцы в шоке!
Кроме посадки надо взять и деньги. Не взамен, а дополнительно. Чтобы другим неповадно было ездить пьяными. Некоторым денег жальче, чем свободы. Наказание должно быть достаточным. А средства можно потратить на какое-то полезное дело.