В Барнауле пьяная женщина на "Мерседесе" насмерть сбила молодую девушку на тротуаре

На месте работают сотрудники ГАИ, полицейские проводят проверку

08 февраля 2025, 21:28, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

В Барнауле на улице Чкалова произошло смертельное ДТП.

Как рассказали в краевой Госавтоинспекции, женщина, находившаяся за рулем "Мерседеса", сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару. Она скончалась на месте.

"По предварительным данным, 8 февраля в 19:50 в Барнауле у дома на пр.Ленина, 41, женщина с признаками опьянения, управляя автомобилем Mercedes-Benz B170, совершила наезд на пешехода (женщину 25 лет), движущуюся по тротуару, которая скончалась на месте", – сказано в сообщении.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.